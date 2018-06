Der langjährige Bremer Bürgermeister Hans Koschnick ist im Alter von 87 Jahren gestorben. Die Bremer Senatskanzlei bestätigte einen Bericht des Weser-Kuriers.

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) sagte: "Wir trauern um einen großen Bremer." Er würdigte Koschnick als einen herausragenden Politiker und überzeugten Demokraten. Koschnick habe "unauslöschliche Spuren hinterlassen". Der Präsident der Bremischen Bürgerschaft, Christian Weber, nannte Koschnick "ein Vorbild" und "auch eine Art Volkstribun". Er würdigte ihn zudem als letzten "Bremer Politiker von staatsmännischem Format und mit internationaler Ausstrahlung".



Hans Koschnick wurde am 2. April 1929 in Bremen geboren und wuchs im Arbeiterstadtteil Gröpelingen auf. 1950 wurde er Mitglied der SPD. Seine politische Prägung erfuhr er in seinem Elternhaus. Während der Nazidiktatur erfuhr er die Verfolgung und Inhaftierung seiner politisch und gewerkschaftlich im Widerstand aktiven Eltern. Im Krieg verlor er seinen Vater. Im Mai 1945 geriet Koschnick selbst in britische Gefangenschaft nach Belgien, von wo aus er im Oktober 1945 wieder nach Hause zurückkehren konnte.



Der "Gröpelinger Jung" – wie er sich gelegentlich selbst gern bezeichnete – war durch und durch Bremer. "Das Wohl seiner Stadt, die Entwicklung des kleinsten Bundeslandes mit seinen Städten Bremen und Bremerhaven lagen ihm von Beginn seiner politischen Laufbahn an am Herzen", sagte Sieling. In der Nachfolge des ersten legendären Bremer Nachkriegsbürgermeisters Wilhelm Kaisen habe Hans Koschnick für Bremen unter dem Motto von Willy Brandt "Mehr Demokratie wagen" Zeichen gesetzt. Reformbereitschaft und Toleranz, Experimentierfreude und Weitblick hätten seine Ära geprägt.



Von 1967 bis 1985 war Koschnick Bürgermeister und Regierungschef von Bremen. Karriere machte er auch in der Partei und der Bundespolitik. Von 1987 bis 1994 vertrat er den Wahlkreis Bremen-West im Deutschen Bundestag, von 1970 bis 1991 gehörte er auch dem Bundesvorstand der SPD an. Von 1975 bis 1979 war er neben Helmut Schmidt stellvertretender Parteivorsitzender.

An der Seite Willy Brandts trieb Koschnick die Ostpolitik voran und unterschrieb in Gdansk die erste westdeutsch-polnische Städtepartnerschaft. Ihm war es wichtig, mit der alten Hansestadt, die mit dem Überfall von Nazideutschland zum Ausgangspunkt des Zweiten Weltkriegs geworden war, "Löcher in den eisernen Vorhang zu bohren". Auch für die Aussöhnung mit Israel engagierte er sich maßgeblich. Immer wieder setzte er sich für die Begegnung von Juden und Deutschen ein, wählte mit Haifa eine besondere Partnerstadt für Bremen. Koschnick sollte sondieren, inwieweit sich die Bonner Regierung in eine Vermittlung zwischen Israel und der arabischen Welt einbringen könne. Das Existenzrecht Israels war für ihn von entscheidender Bedeutung. Zugleich warb er für einen Ausgleich mit den Palästinensern und plädierte für eine Zwei-Staaten-Lösung.



Brückenbauer mit zupackender Art

Oft vertrat Koschnick in bundespolitischen Fragen eine eigenständige Auffassung, etwa 1978 zum Radikalenerlass. Seiner Meinung nach sollte der Staat "in der Regel" von der Verfassungstreue des Bewerbers für den öffentlichen Dienst ausgehen. Im Zusammenhang mit den Krawallen beim öffentlichen Rekrutengelöbnis in Bremen am 6. Mai 1980 sprach er von einem "Brimborium" und dem "vordemokratischen Ritual" des Großen Zapfenstreiches. Im Juli 1982 forderte Koschnik die sozialliberale Koalition in Bonn auf, "normale Regierungsarbeit zu leisten und sich nicht in der Auseinandersetzung zwischen den Koalitionspartnern zu verschleißen".

International machte sich der für sein großes Vermittlungsgeschick bekannte Bremer in den 1990er Jahren als EU-Administrator für den Wiederaufbau der im bosnischen Bürgerkrieg schwer zerstörten Stadt Mostar und als Bosnien-Beauftragter der Bundesregierung einen Namen. Mit seiner zupackenden und zugleich sensibel vermittelnden Art verschaffte sich Koschnick Autorität und Ansehen, machte sich aber auch Feinde. Gleich im ersten Jahr versuchten kroatische Nationalisten, ihn zu töten. Als er 1996 erneut angegriffen wurde und sich von der EU im Stich gelassen fühlte, erklärte er seinen Rücktritt.

Die Liste der Ehrungen, die Koschnick für seinen unermüdlichen Einsatz für Frieden, Aussöhnung und Völkerverständigung bekam, ist lang. Zu den zahlreichen Auszeichnungen zählen unter anderem der Hessische Friedenspreis (1997), der Gustav-Adolf-Preis (1997), der Regensburger Brückenpreis (2004).

Zuletzt lebte Koschnick zurückgezogen mit seiner Frau in Bremen.