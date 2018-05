Was würde eigentlich geschehen, wenn es auch in Deutschland den ersten schweren Terroranschlag gäbe? Ein Verbrechen von einer ähnlichen Dimension wie die Anschläge in Brüssel oder Paris? Panik, Trauer, Wut – natürlich. Eine neue, wirre Islam-Debatte würde es geben – vorausgesetzt, es wären islamistisch motivierte Täter – und bohrende Fragen: Waren wir naiv? Waren wir zu gutgläubig? Müssen nicht doch alle Muslime irgendwie unter Verdacht gestellt werden? Die Islam-Verbotsfantasien der AfD, die gerade kursieren, geben eine Ahnung davon, was dann los wäre.

Vor allem aber, darauf lässt sich wetten, würde nach neuen Gesetzen gerufen, bevor noch alle Verletzten versorgt, alle Trümmer weggeräumt wären. Schärfere Kontrollen, mehr Eingriffsbefugnisse, noch engere Überwachung, noch mehr Erhebung und Austausch der Daten, von Verdächtigen, aber auch von Unverdächtigen, Einsatz der Bundeswehr im Innern et cetera.



Seit dem 11. September 2001 ist das der ewige, fast mechanische Zyklus: neuer Anschlag, neue Gesetze, neue Befugnisse für die Polizeibehörden und Geheimdienste. Einige der Stichworte lauten: Lauschangriff, Vorratsdatenspeicherung, Onlinedurchsuchung, Bundestrojaner. Die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit, ohnehin schwierig und fragil, ist seither noch schwieriger geworden.

Enorm gewachsene Befugnisse

Dass es diese Balance überhaupt noch gibt, dass nicht die Freiheit ganz der nie zu befriedigenden Sehnsucht nach Sicherheit geopfert wurde, dafür hat vor allem das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gesorgt. Immer wieder hat es in den vergangenen Jahren Antiterrorgesetze geprüft, und immer wieder hat es sie gemäßigt, zurückgestutzt, rechtsstaatlich eingehegt. Die – juristischen wie technischen – Möglichkeiten der Fahnder und Überwacher sind dennoch enorm gewachsen, ihre Budgets auch, aber die Mäßigungen und Maßregelungen aus Karlsruhe haben sie einigermaßen erträglich gehalten.

Heute nun hat der Erste Senat des Verfassungsgerichts eine weitere Entscheidung auf dieser Linie getroffen, sein Urteil zum BKA-Gesetz aus dem Jahr 2009. Mit diesem Gesetz hatte die Politik das Bundeskriminalamt (BKA) mit weitreichenden neuen Befugnissen zur Bekämpfung des Terrors ausgestattet, vieles davon im Grunde auf einen Inlandsgeheimdienst zugeschnitten, weniger auf eine Polizeibehörde. Lauter Instrumente zur heimlichen Beschattung und Ausforschung von Verdächtigen, zum technischen Eindringen in die Privatsphäre, in Wohnungen und Computer. Dagegen hatten verschiedene Politiker und Bürgerrechtler geklagt, darunter der ehemalige Innenminister Gerhart Baum und der ehemalige ZEIT-Herausgeber Michael Naumann.

Das Gericht hat sich viel Zeit genommen, um das Gesetz zu prüfen – und seine eigene Rechtsprechung zu systematisieren. Entstanden ist ein monumentales Urteil, eine Summe all dessen, was die Richter in den Jahren seit 2001 entschieden haben. Der Berichterstatter Johannes Masing und seine Kollegen haben versucht, zusammenzudenken, was bislang in den früheren Urteilen eher verstreut war.

Eingeschränkte Überwachung

Die Entscheidung ist zu umfangreich, um sie rasch in allen Details zu bewerten. Es lässt sich aber eine klare Grundtendenz herauslesen: Die Richter wollen eine erfolgreiche und effektive Terrorbekämpfung. Aber sie sehen auch die tiefen Eingriffe in die Grundrechte der Bürger. Und sie wissen um die Neigung von Behörden, die eigenen Kompetenzen eher weit auszulegen, eher forscher zuzupacken, wenn sie nicht extern kontrolliert werden. Deshalb beschränken die Richter an vielen Stellen die Überwachungsmöglichkeiten auf wenige, besonders schwere Delikte. Deshalb fordern sie neue, zusätzliche Kontrollmechanismen. Deshalb schärfen sie die Anforderungen, wenn Unverdächtige in Späh- oder Lauschangriffe einbezogen werden sollen. Und deshalb befestigen sie den engsten Kern der Privatsphäre, die Wohnräume, gegen Überwachung.