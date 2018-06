Am Wochenende vor Ostern, wenige Tage vor seinem 89. Geburtstag, war Hans-Dietrich Genscher im Rahmen seiner Möglichkeiten wohlauf. Ein Besucher, der dem ehemaligen Außenminister zur Zeit der deutschen Vereinigung und in den ersten Jahren danach in leitender Stellung zugearbeitet hatte, war von ihm an der Haustür empfangen worden. Das habe der alte Herr sich in der Regel nicht nehmen lassen. Ja, er sei im Rollstuhl gesessen. Das wusste man von ihm nicht nur aus Boulevardblättern. Aber insgesamt schien Genscher "gut in Form" zu sein, aufmerksam, lebhaft und emotional, erinnert sich der Besucher.

Zwei Themen bestimmten das Gespräch. Soeben war der Tod des viel jüngeren ehemaligen FDP-Vorsitzenden und Ex-Außenministers Guido Westerwelle gemeldet worden. Anlass für Erinnerungen an den einstigen jungen Heißsporn der Liberalen. Und natürlich auch Grund für gemeinsames Nachdenken darüber, wie eine Würdigung für ihn formuliert werden sollte.



Und ausführlich sprachen sie dann über die politische Lage in Europa, geprägt von der akuten Flüchtlingskrise und den Differenzen zwischen den EU-Regierungen, und über das wachsende Misstrauen zwischen Russland und dem Westen. Das habe den Mann im Rollstuhl beschäftigt. Seine Besorgnis und seinen Zorn über die Haltung einiger führender westlicher Spitzenakteure sei bei diesem Gespräch sehr deutlich gewesen. Europa war für ihn nicht nur eine Frage der politischen Vernunft. Daran hing er auch mit dem Herzen.

Einer der großen Verstorbenen der deutschen Nachkriegspolitik

Europa, eine Sache des Verstands und der Gefühle. Der in der Nacht zum Freitag verstorbene Hans-Dietrich Genscher sah in der Überwindung des großen politischen Gegensatzes im Nachkriegseuropa des 20. Jahrhunderts den Kern seines Lebenswerks. In den Nachrufen, die nun veröffentlicht werden, wird sein Beitrag zum Ende des Kalten Kriegs und dabei besonders zur friedlichen Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten entsprechend gewürdigt.



Der Hallenser, geboren am 21. März 1927, steht als Demokrat und Europäer weitgehend unstrittig auf einer Ebene mit den anderen großen Verstorbenen der deutschen Nachkriegspolitik, neben Theodor Heuss, Konrad Adenauer, Willy Brandt, Richard von Weizsäcker und Helmut Schmidt. Wie bei ihnen ist auch bei ihm der politische Lebensweg nicht ohne Pannen und Zwischenfälle abgelaufen. Genscher hat auf dem Weg zum viel gelobten Lebenswerk da und dort auch Unfertiges und Bruchstücke hinterlassen. Über manches sprach er im Lauf der Jahre nur ungern oder gar nicht. Manche erinnern sich, dass er auf bestimmte Themen sogar gereizt reagierte.

1/22 Genscher flüchtete 1952 als Rechtsreferendar aus der DDR in die Bundesrepublik. Im selben Jahr trat er in die FDP ein und machte dort bald Karriere. Hier nimmt er als Fraktionsgeschäftsführer (5. v. l.) 1965 an einer Sitzung des Vorstands der FDP-Bundestagsfraktion in Berlin teil. © ullstein bild/dpa 2/22 1969 handelte Genscher mit Willy Brandt und Helmut Schmidt die erste sozialliberale Koalition aus - an dem damaligen FDP-Vorsitzenden Erich Mende vorbei, der für eine Koalition mit der CDU/CSU war. © Ulrich Baumgarten/Ullstein 3/22 Als Bundesinnenminister verantwortete Genscher, hier neben dem damaligen Außenminister Walter Scheel, den fehlgeschlagenen Einsatz gegen die palästinensischen Geiselnehmer bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Als Konsequenz aus dem blutigen Ende der Geiselnahme ordnete er die Aufstellung der Anti-Terror-Einheit GSG 9 an. © Peter Popp/dpa 4/22 Genscher, 1927 in Halle geboren, war im Krieg Luftwaffenhelfer und Pionier bei der Wehrmacht gewesen. 1946 erkrankte er schwer an Tuberkulose. Noch in der DDR und nach seiner Flucht in die Bundesrepublik studierte er Jura und Volkswirtschaft und wurde dann Anwalt in Bremen, bevor er sich ganz der Politik widmete. © Keystone/Getty Images 5/22 In seiner langen Zeit als Außenminister besuchte Genscher zahllose Länder und traf ebenso viele Amtskollegen. Hier begrüßt er 1974 den damaligen US-Außenminister Henry Kissinger. © Pfeiffer/ullstein bild 6/22 1975 begleitete Genscher als Außenminister den damaligen Bundespräsidenten Walter Scheel zu dessen ersten Besuch eines bundesdeutschen Staatsoberhauptes in Moskau. Hier stehen beide zusammen mit dem sowjetischen Staatsoberhaupt Podgorny (r.) und Außenminister Gromyko. © ullstein bild 7/22 Als Parteivorsitzender führte Genscher von 1974 bis 1985 die FDP immer wieder zu Wahlerfolgen. Inhaltlich stand er zunächst für einen modernen, reformerischen Liberalismus, später dann mehr für klassischen Wirtschaftsliberalismus. © Keystone/Getty Images 8/22 1978 herrschte noch bestes Einvernehmen zwischen Genscher und Kanzler Helmut Schmidt, die sozialliberale Koalition war unter ihrer Führung stabil. © Egon Steiner/dpa 9/22 1982 führte dann aber die von Genscher mit vorbereitete Wende zu Schmidts Sturz und der Wahl von Helmut Kohl zum neuen Kanzler. Hier gratuliert Schmidt seinem Nachfolger. © Jörg Schmitt/dpa 10/22 Genscher blieb was er war: Außenminister und Vizekanzler – politisch stets flexibel, wie es sein Markenzeichen war. © Poly-Press/ullstein bild 11/22 Ernste Miene zum politischen Wechselspiel: Genscher nach der Vereidigung des neuen christlich-liberalen Kabinetts vor der Villa Hammerschmidt in Bonn © Sven Simon/ullstein 12/22 Der emotionale Höhepunkt seines politischen Lebens: Am 30. September 1989 verkündet Genscher auf dem Balkon der bundesdeutschen Botschaft in Prag den auf das Botschaftsgelände geflüchteten DDR-Bürgern, dass sie in die Bundesrepublik ausreisen dürfen. Die brechen in Jubel aus, ehe er seinen Satz beendet hat. © Reinhard Kemmether/dpa 13/22 Er hatte sich immer für eine entschiedene Entspannungspolitik eingesetzt. 1989 erntet Genscher die Früchte: Mit dem tschechischen Außenminister Jiří Dienstbier schneidet Genscher symbolische den Eisernen Vorhang durch, der Europa so lange teilte. Ungarns damaliger Außenminister Gyula Horn war auch dabei, hier nicht im Bild. © Reinhard Krause/Reuters 14/22 Der damalige sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow kommt 1989 zu einem Besuch nach Bonn, begleitet von Genscher. Mit Gorbatschows Politik der Perestroika eröffneten sich ganz neue Möglichkeiten – außenpolitisch sowie für die deutsche Innenpolitik. © Klaus Rose/ullstein bild 15/22 Mit Bundeskanzler Helmut Kohl handelt Genscher im Juli 1990 mit Gorbatschow die deutsche Wiedervereinigung aus – für den Hallenser die Erfüllung eines politischen und persönlichen Traums. © dpa 16/22 Mit den Außenministern der vier Besatzungsmächte und der DDR handelte Genscher parallel bei den Zwei-plus-vier-Gesprächen die äußeren Fragen der Einheit aus. © Ulrich Baumgarten/Ullstein 17/22 In Moskau hat sich die Lage geändert, die Sowjetunion ist Vergangenheit: Im September 1991 trifft Genscher den neuen starken Mann Russlands, Boris Jelzin. © Ulrich Baumgarten/Ullstein 18/22 Rückkehr in die Heimat: Genscher besucht nach der Wende 1992 seine Geburtsstadt Halle und wird dort freudig begrüßt. © Melde Bildagentur/ullstein bild 19/22 Eine Ära geht zu Ende: 1998 verabschiedet sich Genscher mit einer Europarede nach 33 Jahren aus dem Bundestag, wie immer im gelben Pullunder. Beifall spenden der damalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhard (r.) und der spätere, kürzlich verstorbene FDP-Chef Guido Westerwelle. © Michael Jung/dpa 20/22 Auch nach dem Ende seiner aktiven politischen Laufbahn meldete sich Genscher immer wieder zu Wort. Hier begrüßt ihn Bundeskanzler Gerhard Schröder 2003 bei den Feiern zum Jahrestag der deutschen Einheit in Magdeburg. © Peer Grimm/dpa 21/22 Auch in der FDP zog Genscher hinter den Kulissen weiter die Strippen – zum Leidwesen der jeweiligen Vorsitzenden, hier Philipp Roesler. © Tobias Schwarz/Reuters 22/22 In Verbindung mit Genscher wird die Szene auf dem Balkon der Prager Botschaft für immer in Erinnerung bleiben. Im September 2014, zum 25. Jahrestag, kehrte er noch einmal dorthin zurück. © Matej Divizna/Getty Images