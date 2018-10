Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) will mit einem Transparenzregister für Briefkastenfirmen auf die neuen Enthüllungen über Finanzgeschäfte in Steueroasen reagieren. Die Firmen müssten darin ihre wahren Eigentümer offenlegen. "Die Heimlichtuerei muss ein Ende haben", sagte Maas der Süddeutschen Zeitung (SZ), dem NDR und dem WDR.



Mehr Transparenz sei ein "wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung", sagte der Minister. Briefkastenfirmen, "bei denen die wirtschaftlich Berechtigten anonym bleiben", dürfe es nicht länger geben. Zu diesem Zweck solle das deutsche Geldwäschegesetz entsprechend ergänzt werden.

Der SZ zufolge hat Maas diese Ergänzung bereits vor einem Monat in der Regierung vorgeschlagen. Mit einem nationalen Transparenzregister sei Briefkastenfirmen in der Karibik oder Panama zwar nicht beizukommen. Die Gesetzesnovelle soll nach Angaben aus Regierungskreisen aber ein Signal an die EU und andere internationale Organisationen sein.

Ein anonymer Informant hatte der Süddeutschen Zeitung 11,5 Millionen Dokumente der Finanzkanzlei Mossack Fonseca in Panama zugespielt. Die monatelangen Recherchen Hunderter Journalisten legten die Verwicklung von 140 Politikern, Geschäftsleuten, Sportlern und anderen Prominenten offen.

Schäuble will Konsequenzen ziehen

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) sagte mit Blick auf die Panama-Papers, zwar überraschten sie ihn nicht wirklich. Man müsse sie aber dazu nutzen, mehr gegen Steuervermeidung zu tun. "Es verstärkt den Druck, Missstände abzuschaffen", sagte Schäuble und kündigte "zusätzliche Initiativen" an. Einem Sprecher zufolge werde der Finanzminister noch vor der am Donnerstag kommender Woche beginnenden Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) "mit eigenen Vorschlägen an die Öffentlichkeit gehen".

Eurogruppenchef Jeroen Dijsselbloem will die Enthüllungen ebenfalls nutzen, um wirkungsvoller gegen Steuerhinterziehung und -vermeidung vorzugehen. "Das ist auch eine Frage der steuerlichen Gerechtigkeit", sagte Dijsselbloem. Es sei nicht hinzunehmen, dass eine "gewisse Schicht" Steuern auf solche Weise vermeiden könne. "Mit Blick auf die Zukunft wollen die Niederlande Teil der Problemlösung sein", versicherte der niederländische Finanzminister. "Es ist unser Anliegen, da etwas zu tun."

Justizbehörden ermitteln weltweit

Derweil hat das US-Justizministerium mit einer Untersuchung der Enthüllungsdokumente begonnen. Die Panama Papers würden nach Beweisen für Korruption und andere Verstöße gegen US-Recht durchsucht, sagte ein Sprecher. Das Justizministerium nehme alle glaubwürdigen Hinweise auf Korruption im Ausland mit Verbindung zu den USA sehr ernst.



Auch in Frankreich werden die Panama Papers ein Fall für die Justizbehörden. Es seien Vorermittlungen wegen "Geldwäsche und Steuerbetrugs" eingeleitet worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris mit. Medienberichten zufolge finden sich in den durchgesickerten Dokumenten die Namen von etwa tausend Franzosen. Der Sender France 2 kündigte an, am Dienstag über die Verwicklung des Ex-Haushaltsministers Jérôme Cahuzac und des konservativen Abgeordneten Patrick Balkany in den Skandal zu berichten. Auch die Praktiken der Bank Société Générale würden beleuchtet. Nach Informationen der Zeitung Le Monde ist auch eine "große französische Partei" in die Affäre involviert.

In Spanien wurden ebenfalls Ermittlungen wegen Geldwäsche eingeleitet. Laut spanischen Medienberichten zählen unter anderem Fußballstar Lionel Messi und sein Vater Jorge sowie der Regisseur Pedro Almodóvar und die Tante von König Felipe VI. zu den Kunden der Anwaltskanzlei in Panama.



Auch in Costa Rica werde geprüft, ob Steuerhinterziehung oder Betrug begangen wurde. Dafür würden auch Informationen aus anderen Staaten angefordert, teilte das Finanzministerium des mittelamerikanischen Landes mit.