Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen will zum Jahresende Heron-Drohnen nach Mali schicken, die fast den gesamten gefährlichen Norden des Landes beobachten können. Mit kleineren Drohnen könne die Bundeswehr zwar die unmittelbare Umgebung ihres Standortes in Gao überblicken, aber nicht die vielen hundert Kilometer langen Straßen zwischen den Städten in der dünn besiedelten Region, sagte von der Leyen bei einem Besuch der deutschen Soldaten in Gao.



Die Bundeswehr wird nach Angaben aus Sicherheitskreisen vermutlich zwei bis drei der Drohnen nach Gao verlegen. Sie können Tausende Kilometer weit fliegen, während die bisher eingeplanten Luna-Drohnen nur eine Reichweite von etwa 80 Kilometern haben. Derzeit fliegt die Bundeswehr die in Israel hergestellten Heron-Drohnen in Afghanistan.

"Es ist in dieser Wüstenregion so: Wer die Straße beherrscht, der kann den Zugang zu einer Stadt ermöglichen oder die Stadt von der Versorgung abschneiden", sagte von der Leyen in Gao. Daher sei es sehr wichtig, dieses große Gebiet ebenfalls überblicken zu können. "Deshalb planen wir, gegen Ende des Jahres die Heron 1 hier einzusetzen."

Kein Kampfauftrag für die Bundeswehr

Die Bundeswehr verlegt derzeit rund 400 weitere Soldaten nach Gao, die Aufklärung betreiben und der UN-Blauhelmtruppe Minusma zu einem besseren Lagebild verhelfen sollen. Ein Kampfauftrag ist laut von der Leyen weiterhin nicht vorgesehen. Allerdings sei auch die Friedensmission nicht ohne Risiko. "Es ist der gefährlichste UN-Einsatz, den Deutschland zurzeit hat", sagte von der Leyen.



Die Bundeswehr ist im ruhigen Süden Malis außerdem mit rund 200 Soldaten an der Ausbildung einheimischer Truppen beteiligt. Über 90 Prozent der rund 11.000 UN-Soldaten werden von afrikanischen Ländern gestellt. Seit Beginn des Minusma-Einsatzes 2013 wurden 75 Soldaten getötet.



Französische Truppen hatten Anfang 2013 einen Aufstand von Islamisten und Tuareg im armen Norden Malis niedergeschlagen. Die Rebellen standen damals kurz davor, auf die Hauptstadt Bamako im bevölkerungsreichen Süden zu marschieren. Seitdem wird mit dem Minusma-Einsatz versucht, das Land zu stabilisieren.