Vom allgemeinen Exodus sind inzwischen sogar die Grünen betroffen: Die Mitgliederzahlen der Ökopartei waren seit 1990 konstant gestiegen, kurz vor der Bundestagswahl 2013 knackte sie stolz die 60.000er-Marke. Aktuell aber gibt es nur noch 59.400 Grüne.



Die einst so großen und starken Volksparteien haben da noch viel gravierendere Probleme: 332.000 Parteigänger weniger als noch 1990 verzeichnet die CDU, die SPD sogar 483.000 – die Sozialdemokraten haben sich damit nach Berechnungen des Berliner Parteienforschers Oskar Niedermayer ziemlich genau halbiert. Es geht noch schlimmer: Die FDP hat mit 54.000 Mitgliedern (2014) seit der Wende zwei Drittel ihrer zahlenden Anhänger verloren, die Linke sogar 78 Prozent.

Natürlich spielen politische Enttäuschungen dabei eine Rolle: So verlor die SPD 2003, dem Jahr der Agenda 2010, 50.000 Mitglieder. Hinzu kommt eine langsame Überalterung: Mit einem Durchschnittsalter von 49 Jahren sind die Grünen aktuell noch die jüngste Partei in Deutschland, in CDU und SPD sind Mitglieder durchschnittlich um die 60 Jahre alt.



Parteien werden wichtiger

Für die Demokratie ist vor allem Letzteres eine existenzielle Bedrohung: In unserer modernen, fragmentierten Gesellschaft ist Parteiarbeit unattraktiv geworden. "Die Zahl der Menschen, die sich politisch engagieren wollen, ist gleich geblieben. Aber das Angebot, sich zu beteiligen ist gestiegen – im Internet, in Bürgerinitiativen, also außerhalb der Parteien ", sagt Niedermayer. Die Arbeiter- und Kirchenmilieus haben sich aufgelöst, die politisch Interessierten von heute setzten sich portioniert und nur für gewisse Themen ein, zum Beispiel in Nichtregierungsorganisationen (NGOs).



"Sich in einer Partei zu engagieren ist schwierig", räumt SPD-Generalsekretärin Katarina Barley ein. Nie gefalle einem Mitglied alles, was "die da oben" oder "die da in Berlin" so machten. Doch: "Leute, die in Parteien eintreten, tun etwas für Gesellschaft insgesamt", gibt Barley zu bedenken. Das unterscheide sie von den Aktivisten in Ein-Themen-NGOs.



Es ist eine hochkarätig besetzte Runde, die sich am Mittwochnachmittag bei der Stiftung Neue Verantwortung am Potsdamer Platz in Berlin zusammengefunden hat. Neben Barley diskutieren auch CDU-Generalsekretär Peter Tauber, FDP-Amtskollegin Nicola Beer sowie die Geschäftsführer der Linken und der Grünen, Matthias Höhn und Michael Kellner über die Frage, wie die Parteien noch zu retten sind. Grundlage ist ein Projekt der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, der Grünen-nahen Heinrich-Böll-Stiftung und des politisch links stehenden "Progressiven Zentrums" zu "Zukunftsimpulsen für die Parteiendemokratie". Dass man zu diesem Thema gemeinsam und über politische Lager hinweg forscht, zeigt, wie ernst es ist. Die Zukunft der politischen Partei steht infrage.

Projektleiter Hanno Burmester ist trotz allem überzeugt: Keine anderen Institutionen könnten in der Gesellschaft so gut und professionell den Ausgleich der Interessen herstellen. Er sagt: "Absehbar werden Parteien wichtiger werden, als sie es heute sind." Oder wie CDU-General Tauber es formuliert: "Was Besseres als die Parteien hat noch keiner erfunden." Laut Burmester hätten die Menschen nichts gegen Parteien an sich, aber gegen deren bisweilen ermüdenden Status quo.

Digitale Gliederungen

Wie sollen sie also wieder attraktiver werden, vor allem für die Menschen in der Mitte des Lebens, für Berufstätige und Familien? Die Generalsekretäre setzen auf mehr Mitgliederbeteiligung durch Onlinepartizipation und loben sich für ihre Mitgliederentscheide und basisdemokratischen Spitzenkandidatenwahlen, die sie in den vergangenen Jahren eingeführt haben. Um noch digitaler zu werden, um sich auch von zu Hause aus an Parteitagsentscheidungen beteiligen zu können, dazu brauche es noch mehr sichere Übertragungswege, gibt FDP-Generalsekretärin Beer allerdings zu bedenken. Ihr CDU-Kollege Tauber moniert Hindernisse, die das strenge Parteiengesetz vorgebe: Der junge Kosmopolit, der in Berlin oder Hamburg eine 80-Stunden-Woche arbeite, aber später mit der Familie zurück aufs hessische Land ziehen wolle, habe keinen Anreiz, in der Großstadt dem Ortsverein einer Partei beizutreten. Er müsse es aber, wenn er mitentscheiden wolle. Tauber schweben für die Zukunft "digitale Parteigliederungen" vor.

Doch auch von ihren analogen Rezepten wollen sich die Parteien nicht lösen.