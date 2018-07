Die Linkspartei hat die Ergebnisse des jüngsten Koalitionsgipfels und die Einigung auf ein Integrationsgesetz als völlig unzureichend kritisiert. "Ich sehe es so, dass das wirklich simulierte Handlungsfähigkeit der Koalition ist", sagte ihr Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Dietmar Bartsch, im ZDF-Morgenmagazin. Das Integrationsgesetz bediene "alles, was wir nicht wollen: die Ausspielung der Schwächsten gegen die Schwachen", sagte Bartsch.

Grünen-Chefin Simone Peter kritisierte das geplante Gesetz als "farbloses Regelwerk aus Zuckerbrot und Peitsche". Die Vorschläge der großen Koalition durchziehe "ein roter Faden aus Gängelung und Sanktionierung, obwohl Integration mit erhobenem Zeigefinger nie funktioniert hat".

Nach Ansicht des Zentralrats der Muslime könnte das Gesetz an fehlenden Angeboten in der Praxis scheitern. "Flüchtlinge, die Tod und Krieg hinter sich gelassen haben, wollen sich hier in Deutschland integrieren. Der Knackpunkt ist nicht die fehlende Bereitwilligkeit, sondern der Mangel an Möglichkeiten", sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek, in der Neuen Osnabrücker Zeitung.

Diskutiert werden die Eckpunkte jedoch auch in den Parteien der Regierungskoalition. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht noch Ergänzungsbedarf. Sie sprach von einer wichtigen Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation. Zugleich verwies sie aber auf einen von ihr Ende 2015 initiierten Integrationsplan. Dieser sieht unter anderem Maßnahmen in Kitas und Schulen, bei der Sprachförderung und beim Wohnen vor.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) forderte, "dass sich der Bund in der Umsetzung des Gesetzes auch selbst massiv engagiert". Er erwarte "eine erhebliche finanzielle Beteiligung", sagte Weil der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung. Der Bund solle bereit sein, bei einigen Zuständigkeiten über den eigenen Schatten zu springen. "Wir müssen zu einer Sprachförderung kommen, die in den Kommunen stattfindet, in denen die Migranten leben, die aber vom Staat finanziert wird."

CDU-Vizechefin Julia Klöckner hat die Eckpunkte von Union und SPD für ein Integrationsgesetz dagegen als nicht ausreichend kritisiert. Nur ein Prüfauftrag für Integrationsverpflichtungen sei "definitiv zu wenig", sagte Klöckner der in Düsseldorf erscheinenden Rheinischen Post. "Das Fördern kann es nur mit dem Fordern zusammen geben, nur so wird ein Schuh draus", betonte Klöckner. "Da wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Mut und Courage, selbstbewusst unsere Werte und Anforderungen für ein freies, aufgeklärtes Land zu verteidigen."

Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD), begrüßte das geplante Gesetz ausdrücklich. Deutschland sei schon lange ein Einwanderungsland, nur dass es bislang keine Regeln für die Einwanderung gegeben habe, sagte Sieling. "Dass künftig etwa die Vorrangprüfung wegfallen und die Aufnahme einer Ausbildung erleichtert wird, sind wichtige Schritte, um die Integration der Menschen in unsere Gesellschaft und den Arbeitsmarkt zu beschleunigen."