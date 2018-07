Deutschland ist nach Einschätzung von Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen im Visier der Terrormiliz "Islamischer Staat". "Der IS will auch Anschläge gegen Deutschland und deutsche Interessen durchführen", sagte Maaßen der Welt am Sonntag. Dazu werde in der Propaganda des "Islamischen Staates" aufgerufen. "Deutsche Städte werden in einem Zusammenhang mit anderen Metropolen wie Paris, London oder Brüssel genannt", sagte Maaßen. Er halte die Sicherheitslage für sehr ernst, es lägen aber derzeit keine Erkenntnisse über konkrete Pläne für Anschläge in Deutschland vor.

"Das islamistisch-terroristische Potenzial liegt bei etwa 1.100 Personen", sagte Maaßen weiter. Hinzu kämen rund 8.650 Salafisten. "Die Zahl steigt praktisch täglich." Islamisten versuchten auch, Geflüchtete für sich zu gewinnen. So seien bereits rund 300 Ansprechversuche gezählt worden, sagte der Präsident des Verfassungsschutzes. "Sorgen machen mir vor allem die vielen unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Diese Gruppe wird gezielt angeworben." Das seien aber nur die gemeldeten Fälle. Die tatsächliche Zahl sei viel höher.

Dass der IS den Flüchtlingsandrang nutzt, hätten die Sicherheitsbehörden von Anfang an für eine Option gehalten, sagte Maaßen. "Wir hielten es aber für weniger wahrscheinlich." Dennoch habe der IS seine Leute unter die Geflüchteten gemischt. Ein großes Problem sei dabei, dass etwa 70 Prozent der einreisenden Flüchtlinge keine gültigen Pässe vorlegten.

Der IS sucht nach Einschätzung Maaßens nicht nur die militärische Auseinandersetzung in Syrien, sondern verübt in vielen Regionen der Welt Anschläge. "Der Begriff 'Terror' verniedlicht deshalb den IS. Wir haben es vielmehr mit einer kriegerischen Auseinandersetzung zu tun."