Der Entwurf für einen Koalitionsvertrag einer Regierung aus CDU und Grünen in Baden-Württemberg steht. Das teilten Winfried Kretschmann (Grüne) und der Verhandlungsführer der CDU, Thomas Strobl, am Abend mit.



Sowohl die Grünen als auch die CDU dürfen laut Entwurf jeweils fünf Ministerien in der neuen Landesregierung besetzen. Demnach bekommen die Grünen die Ressorts Wissenschaft, Umwelt, Verkehr, Finanzen und Soziales.



Auf wesentliche Inhalte hatten sich die Parteien bereits am Freitag geeinigt. Der Koalitionsvertrag soll am Montag offiziell vorgestellt werden. Ihm muss noch die Basis von CDU und Grünen auf Parteitagen zustimmen. Am 12. Mai soll Kretschmann als Ministerpräsident wiedergewählt werden.