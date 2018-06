Die Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, hat die Kritik ihres Vorgängers Gregor Gysi am Zustand der Partei zurückgewiesen. "Konkrete Vorschläge, die die Partei weiterbringen, sind immer willkommen. Ständige Querschüsse aus dem Off helfen dagegen niemandem", sagte Wagenknecht. Gysi hatte die Linke zuvor als "saft- und kraftlos" bezeichnet.

Auch Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch wandte sich gegen Gysi. Der Thüringer Allgemeinen sagte er: "Die Partei ist nicht saft- und kraftlos." Bartsch sprach sich außerdem dafür aus, von nun an gezielt Regierungsbeteiligungen anzustreben.



Gysi hatte zuvor bemängelt, die Wähler sprächen der Linken Gestaltungskraft ab. Im Bund vermittele die Partei den Eindruck, nicht in die Regierung zu wollen. Wagenknecht entgegnete: "Dass ausgerechnet die x-te Offerte an SPD und Grüne unser Profil schärfen und verlorene Wähler zurückgewinnen soll, ist eine seltsame Idee."



Als Lehre aus den schlechten Landtagswahlergebnissen im März müsse die Linke vielmehr ihr Profil als "soziale Opposition zum neoliberalen Parteienkartell" wieder in den Mittelpunkt rücken. "Es ist ganz wichtig, dass wir die soziale Frage, die Frage des sozialen Zerfalls unserer Gesellschaft und unsere Alternativen dazu ganz nach vorn stellen", sagte Wagenknecht.



Nach ihren jüngsten Wahlschlappen will sich die Linke verstärkt als bessere Alternative zu den etablierten Parteien in Stellung bringen. Dazu soll auch der Parteitag in Magdeburg an diesem Wochenende dienen.

Keine Angst vor der AfD

Gysi warnte die Linke außerdem vor der Konkurrenz durch die AfD in Ostdeutschland. Wagenknecht sieht im Erfolg der AfD aber vor allem soziale Ursachen. "Der Zulauf für rechtsdemagogische Parteien ist auch ein Ergebnis der immer größeren sozialen Spaltung der Gesellschaft und der damit verbundenen wachsenden Unsicherheit und Angst", sagte sie. Verantwortlich dafür sei eine Politik, die die gesellschaftliche Mitte zerstöre und wachsende Armut sowie extremen Reichtum für alternativlos erkläre. "In Deutschland stehen dafür leider alle Parteien außer der Linken."

Gysi übersehe, "dass die Linke aktuell in den meisten Umfragen oberhalb ihres letzten Bundestagswahlergebnisses liegt, obwohl die AfD seither fast zehn Prozent zugelegt hat". Die AfD habe sozial aber nichts im Angebot als weiteren Sozialabbau, weiter sinkende Reichensteuern und noch mehr Privatisierungen.

Auf dem Parteitag will die Linke ihren Kurs für die Bundestagswahl festlegen. Die beiden Vorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger stellen sich zur Wiederwahl.