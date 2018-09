"Wer anerkannt ist, braucht Sicherheit und Perspektive", sagte Nahles der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Berlin. Nur dann könne Integration funktionieren. Die Beratungen in der Koalition zu dem geplanten Gesetz sollten unmittelbar nach dem Pfingstwochenende weitergehen.

Der Gesetzentwurf soll am 24./25. Mai bei der Kabinettsklausur in Meseberg grünes Licht bekommen und anschließend dem Parlament vorgelegt werden. Doch nach Angaben aus Regierungskreisen sind Nahles und Innenminister Thomas de Maizière (CDU) in zentralen Punkten uneins, unter anderem bei den eingeforderten Integrationsleistungen für anerkannte Flüchtlinge.



Mehr Druck oder mehr Hilfe?

"Wir brauchen endlich ein echtes Integrationsgesetz kein neues Repressionsgesetz", sagte Nahles. "Die Hürden für die Niederlassungserlaubnis dürfen nicht durch die Hintertür so hoch gesetzt werden, dass die meisten daran scheitern."



Die Spitzen der Koalition hatten sich Mitte April darauf verständigt, dass eine unbefristete Niederlassungserlaubnis nur erteilt werden soll, wenn der anerkannte Flüchtling Integrationsleistungen erbracht hat. Die Bedingungen sollen soweit wie möglich denjenigen angeglichen werden, die für andere Ausländer gelten – allerdings soll die besondere Lage der Flüchtlinge berücksichtigt werden. Künstler, Wissenschaftler und Autoren hatten das geplante Gesetz, dessen Eckpunkte vorliegen, in einem offenen Brief als "Rückschritt in die 1980er Jahre" kritisiert.

Auch bei der im Grundsatz vereinbarten Wohnsitzzuweisung ist sich die Koalition dem Vernehmen nach noch nicht einig. Zuletzt hieß es aus dem Innenministerium, dass den Ländern zwei alternative Modelle angeboten werden könnten. Vor Ort könne dann entschieden werden, ob man den Flüchtlingen entweder vorschreibe, wo sie wohnen sollen, oder ob man ihnen sage, sie dürften sich überall niederlassen, wo sie möchten, nur in bestimmten Vierteln nicht.