Der Bundesrat wird vorerst keinen Antrag auf die sofortige Streichung des sogenannten Majestätsbeleidigungs-Paragrafen 103 an den Bundestag überweisen. Dafür sprach sich am Freitag eine Mehrheit der Bundesländer aus. Sollte der Paragraf 103 ersatzlos wegfallen, hätte das von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ausdrücklich gebilligte Verfahren gegen den Satiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan keine Substanz mehr.

Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Thüringen und Bremen hatten beantragt, sofort über den Gesetzentwurf zur Streichung des Paragrafen zu entscheiden. Der Antrag erhielt 30 Stimmen, nötig wären mindestens 35 gewesen. Der Entwurf wurde zur weiteren Beratung in die Ausschüsse überwiesen.

Merkel will zwar auch den aus der Kaiserzeit stammenden Paragrafen abschaffen, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Sie hatte ihre gegen den Willen der SPD-Minister getroffenen Entscheidung mit den "engen und freundschaftlichen Beziehungen zur Türkei" begründet. Merkel kam damit dem Wunsch der Türkei nach, die die Bundesregierung zu Maßnahmen gegen Böhmermann nach Paragraf 103 aufgefordert hatte. Dem Paragrafen zufolge ist die Beleidigung ausländischer Staatsoberhäupter verboten. Allerdings können Staatsanwälte erst ermitteln, wenn die Bundesregierung dies erlaubt.



Jan Böhmermann - “Ich bin gespannt, wer zuletzt lacht” Der türkische Präsident Erdoğan hat ihn wegen seines Schmähgedichts verklagt. Die Regierung Merkel ermächtigte die Justiz dazu. Anfang Mai 2016 sprach Jan Böhmermann zum ersten Mal nach der Affäre in der ZEIT. © Foto: Marc Beckmann/Agentur Ostkreuz

"Die Pflege diplomatischer Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland ist heute zu recht alleinige Aufgabe des Staates selbst und nicht die Aufgabe einzelner Bürgerinnen und Bürger", kritisierte der Hamburger Senator Till Steffen (SPD) die Entscheidung Merkels. Er warf der CDU-Chefin vor, eine "Lex-Böhmermann" mit dem befristeten Festhalten an dem Paragrafen zu schaffen. "Der Straftatbestand wird schließlich genau nur noch auf diesen einzigen Fall Anwendung finden."



Erdoğan geht in einem zweiten Verfahren auch zivilrechtlich gegen Böhmermann vor, dessen "Schmähkritik" am Präsidenten grobe Beleidigungen enthält. Böhmermann hatte in einer ZDF-Sendung mit dem Gedicht zeigen wollen, welche Art Satire in Deutschland verboten sei. Er reagierte damit auf Kritik der Türkei an einer anderen Satiresendung, in der unter anderem das Vorgehen gegen regierungskritische Medien in der Türkei aufs Korn genommen wurde.