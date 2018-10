SPD-Parteichef Sigmar Gabriel hat Gerüchte über seinen bevorstehenden Rücktritt dementiert. "Dass man in Deutschland nicht mal mehr krank werden darf als Politiker, ohne dass einer dummes Zeug erzählt, hat mich auch überrascht", sagte Gabriel dem Fernsehsender RTL. Das Interview fand in Stockholm statt, wo Gabriel Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven und den österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann trifft. Gabriel hatte wegen einer Krankheit zuvor eine Woche pausiert.



Der Mitherausgeber des Focus, Helmut Markwort, hatte am Wochenende im Bayrischen Rundfunk gesagt, der SPD-Chef wolle sein Amt abgeben. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz solle Gabriels Nachfolger als Parteichef und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz SPD-Kanzlerkandidat werden. Neben Gabriel äußerten sich auch andere Spitzenpolitiker der SPD zu den Gerüchten. "Da hat Herr Markwort in München wohl zu viel Sonne abbekommen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der Partei, Ralf Stegner. Justizminister Heiko Maas (SPD) sagte der ARD: "Ich glaube, dass das so viel Quatsch ist, dass man es noch nicht mal richtig dementieren kann."



"Er ist ein sehr guter Vorsitzender und im Moment besteht überhaupt kein Grund, herumzuspekulieren", sagte SPD-Generalsekretärin Katarina Barley dem NDR. Bei schlechten Umfragewerten seien öffentliche Spekulationen über Wechsel an der Spitze einer Partei üblich, sagte Barley. Dem früheren SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering zufolge lässt sich Gabriel von den Diskussionen um seine Person nicht beeinflussen. "Das ist mehr Getöse als Krise, der steht", sagte Müntefering der Bild.

Die Dementi aus der SPD-Spitze machten auch Markwort stutzig. Er spekulierte am Montag, ob er von seiner Quelle aus der Partei missbraucht worden sei. Womöglich seien die Informationen gezielt über ihn lanciert worden, um einen Machtwechsel in der SPD noch zu verhindern, sagte Markwort. "Ich kann nicht ausschließen, dass dieser Rücktrittsplan zerstört werden sollte." Seine Quelle sei gut, "tief in der SPD verwurzelt". Es sei ihr auch vollkommen bewusst gewesen, dass das "keine Plauderei unter guten Bekannten ist", sagte Markwort. Er sei sich sicher, dass der Personalwechsel-Plan "auf keinen Fall" vom Tisch sei. Gabriel trete nur vorläufig nicht zurück.

Im ARD-Deutschlandtrend hatte die SPD vergangene Woche so schlecht abgeschnitten wie nie zuvor. Wäre am Sonntag nach der Befragung Bundestagswahl gewesen, hätten demnach nur noch 20 Prozent der Wahlberechtigten für die SPD gestimmt.

Auch die Beliebtheitswerte des SPD-Chefs waren in der Umfrage gesunken. Mit 38 Prozent Zustimmung fiel Gabriel auf den schlechtesten Wert in dieser Wahlperiode. Angeführt wird die Liste der beliebtesten Politiker von Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit 70 Prozent Zustimmung gefolgt von Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU, 60 Prozent) und Kanzlerin Angela Merkel (CDU, 55 Prozent).

Im RTL-Interview widersprach Gabriel auch angeblichen Plänen, erst nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai nächsten Jahres über den Kanzlerkandidaten seiner Partei zu entscheiden, um so einen eher kurzen Wahlkampf zu führen. "Ich weiß nicht, wer solchen Unfug in die Welt setzt", sagte der SPD-Vorsitzende. Wann über den Kandidaten entschieden werde, "werden die Gremien irgendwann sagen". Bislang war die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten für Anfang 2017 erwartet worden.

Die Bild am Sonntag hatte berichtet, Gabriel wolle den Kanzlerkandidaten seiner Partei erst wenige Monate vor der nächsten Bundestagswahl bestimmen. Die Nominierung solle erst nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen im Mai 2017 erfolgen, habe Gabriel intern in der SPD-Parteiführung angekündigt. Heiko Maas sagte, Gabriel sei natürlich "derjenige, auf den die Kanzlerkandidatur zuläuft".