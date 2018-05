Die Parteien der deutschen Regierungskoalition sind sich offenbar nicht einig über die Bewertung der veröffentlichten TTIP-Dokumente. Die Kanzlerin will an einem schnellen Abschluss der TTIP-Verhandlungen festhalten. "Wir halten den zügigen Abschluss eines ehrgeizigen Abkommens für sehr wichtig", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Grundsätzlich wolle die Bundesregierung alles tun, um bei den Verhandlungen voranzukommen.



Eine Sprecherin von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte allerdings, die Regierung werde kein Verhandlungsergebnis unterstützen, das Schutzstandards absenken könnte. Und CSU-Chef Horst Seehofer drohte mit einem Veto: "Ich habe immer gesagt: Solange bei TTIP keine Transparenz hergestellt wird, solange man als verantwortlicher Politiker gar nicht weiß, was da alles verhandelt wird und welcher Interessenausgleich erfolgt, werde ich kein grünes Licht für TTIP geben als Parteivorsitzender", sagte der bayerische Ministerpräsident. "Hier muss Öffentlichkeit hergestellt werden. Und dann kann man sagen: Jawohl, das geht – oder geht nicht". Prinzipiell sei es aber immer im Interesse von Deutschland und von Bayern, dass es Handelsabkommen gebe, sagte Seehofer weiter.



Zuvor hatte Greenpeace Dokumente aus den TTIP-Verhandlungen veröffentlicht. Aus den Papieren geht unter anderem hervor, dass die USA bisher Exporterleichterungen für die europäische Autoindustrie blockieren, um im Gegenzug höhere Importe von US-Agrarprodukten zu erreichen. Greenpeace hat das Dokument im Internet zugänglich gemacht.

Die USA bezeichneten die Enthüllungen als "irreführend". Das Abkommen werde die Standards zum Schutz der Verbraucher, der Gesundheit der Bürger sowie der Umwelt erhalten und nicht abschwächen, sagte ein Sprecher des US-Handelsbeauftragten Michael Froman. Das Weiße Haus kommentierte die Veröffentlichung bisher geheimer Details zu den TTIP-Verhandlungen demonstrativ gelassen. Man sei darüber "nicht beunruhigt", sagte US-Präsident Barack Obamas Sprecher Josh Earnest. Er glaube nicht, dass die Details einen "materiellen Einfluss" auf das Abkommen hätten. "Wir konzentrieren uns darauf, die Verhandlungen bis zum Jahresende abzuschließen."

Die 248 Seiten bilden den Stand der Gespräche vom April ab. Es geht um 13 Vertragskapitel, die etwa die Hälfte des gesamten Abkommens darstellen. In dem Dokument lässt sich auch die US-amerikanische Position einsehen. Greenpeace bezweifelt, dass das Abkommen schnell abgeschlossen werden kann: "Das Ausmaß der Uneinigkeit hat mich schon erstaunt", sagte Stefan Krug, Leiter der politischen Vertretung der Organisation. Er glaube, dass es bei den Verhandlungen einen Neustart geben müsse.

"Sicherheit vor Schnelligkeit"

Zwar geben die veröffentlichten Papiere keine Verhandlungsergebnisse wieder, sondern nur die Positionen beider Seiten. Doch sie zeigten auch, dass sich die USA bisher "so gut wie gar nicht bewegt" hätten, kritisierte der EU-Abgeordnete Bernd Lange (SPD). Lange ist als Berichterstatter im EU-Parlament federführend für die Handelsgespräche mit den USA zuständig. Er bezweifelte den Sinn weiterer Verhandlungsrunden. Eine Welt ohne TTIP sei möglich.



Man müsse sich fragen: "Lohnt sich das noch?", sagte Lange in einem Interview mit der Deutschen Welle. Nach 13 geheim geführten Verhandlungsrunden sei deutlich, "dass es in vielen Punkten noch keine Vereinbarungen gibt. Es gibt klare europäische Position." Dann, so Lange, "muss man den Mut haben zu sagen, das geht wohl nicht … Wir haben versucht, Standards zu setzen. Da gibt es kein Nachgeben und auch keinen zeitlichen Druck. Da gilt die Regel aus dem Straßenverkehr: Sicherheit vor Schnelligkeit. Und wenn es nicht geht, dann geht es eben nicht."



Keine Schiedsgerichte

Mitglieder der Bundesregierung und der EU-Kommission übten sich unterdessen in Schadensbegrenzung. Eine Sprecherin Gabriels betonte, dass insbesondere an dem in der EU geltenden Vorsorgeprinzip festgehalten werden solle. Das Prinzip besagt, dass schon der Verdacht, ein Produkt könne gesundheitsgefährdend sein, für ein Verbot ausreicht. In den USA muss das wissenschaftlich bewiesen werden. Es werde in Deutschland weder Hormonfleisch geben, noch wolle die EU ihre Richtlinie zu gentechnisch veränderten Produkten abändern, sagte die Sprecherin weiter. Gabriel bleibe zudem bei seiner Ablehnung von privaten Schiedsgerichten.



Auch Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) versicherte, dass die Lebensmittelsicherheit in der EU "nicht verhandelbar" sei. Die Europäer hätten eine deutliche Position, sagte der CSU-Politiker im Bayerischen Rundfunk: "Wir lassen bei den Lebensmittelstandards und Verbraucherschutzstandards nicht rütteln." Lebensmittelsicherheit und das Vorsorgeprinzip seien für die EU kein Tauschobjekt gegen gemeinsame Technikstandards.



Die EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström betonte, die sogenannten konsolidierten Texte, die jetzt veröffentlicht wurden, stellten keine Verhandlungsergebnisse dar. Man habe sich in einigen Bereichen geeinigt, in anderen nicht. "Kein EU-Handelsabkommen wird unsere Standards beim Verbraucherschutz, der Lebensmittelsicherheit oder dem Umweltschutz absenken", sagte sie weiter.



Der US-Handelsbeauftragte Michael Froman mahnte eine sachliche Debatte an. Die Interpretation der geleakten Texte sei "bestenfalls irreführend, im schlimmsten Fall aber schlichtweg falsch", sagte er. Mit Blick auf die weiteren Verhandlungen sagte er: "Wir freuen uns auf eine faktenbasierte Diskussion darüber, was mit TTIP erreicht werden soll und was nicht."