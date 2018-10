ZEIT ONLINE: Herr Hofreiter, wenn die SPD jetzt nach links rückt, wohin rücken dann die Grünen?

Anton Hofreiter: Ich bin mir gar nicht sicher, dass die SPD nach links rückt. Das ist doch erst mal nur eine Ankündigung Sigmar Gabriels.

ZEIT ONLINE: Warum zweifeln Sie?

Hofreiter: Weil Sigmar Gabriel schon so viele wilde Zickzackbewegungen in den letzten zweieinhalb Jahren durchgemacht hat, dass ich nicht weiß, ob dieser Linksschwenk auch morgen noch gilt.

ZEIT ONLINE: Was müsste geschehen, damit Sie ihn für glaubwürdig halten?

Hofreiter: Die SPD müsste endlich anfangen, mit der Linkspartei zu reden, und wenigstens den Eindruck erwecken, dass sie sich eine rot-rot-grüne Regierung vorstellen kann statt sich weiter nur in der großen Koalition einzurichten. Ich habe nicht den Eindruck, dass die SPD ernsthaft darum kämpft, eine progressive Regierung anzuführen.

ZEIT ONLINE: Kämpfen denn die Grünen?

Hofreiter: Ich will, dass diese Möglichkeit am Wahlabend besteht. Demokratie lebt von Alternativen.



ZEIT ONLINE: Aber auch ihrer Partei fällt das Linkssein schwer. Nehmen wir den Plan der Bundesregierung, die Maghreb-Staaten zu sicheren Herkunftsländer zu machen: Eigentlich sind die Grünen dagegen. Das wäre auch ein Signal für Rot-Rot-Grün. Doch ihr eigener Ministerpräsident Winfried Kretschmann stellt sich gegen die Parteilinie.



Hofreiter: Die Grünen haben verhindert, dass dieses Gesetz heute verabschiedet wird. Das ist ein Erfolg. Dieses Instrument ist falsch, es löst nicht die Probleme. Und es geht hier um grundlegende Menschen- und Grundrechte, um das individuelle Recht auf Asyl. Da kommen wir mehrheitlich zu einer anderen Bewertung als die Koalition in Baden-Württemberg. Wir wollen nun ins Zentrum rücken, worum es doch eigentlich gehen müsste, was wirklich hilft: schnellere Verfahren im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten, Informationskampagnen vor Ort, Beschleunigung von Rückführungen.



ZEIT ONLINE: Sind die Maghreb-Staaten sichere Herkunftsländer?

Hofreiter: Meiner Meinung nach, nein. Das Verfassungsgericht hat da klare Vorgaben gemacht. Und die sehe ich hier nicht erfüllt. Schwule und Frauen werden massiv diskriminiert, Oppositionelle verfolgt, es gibt Folter. Daran ändern auch niedrige Anerkennungsquoten nichts.



ZEIT ONLINE: Sie haben gesagt, dass Sie für eine linke Regierung kämpfen wollen. Wie?

Hofreiter: Erst einmal, indem ich dafür kämpfe, dass linke, progressive Inhalte in unserer Gesellschaft mehrheitsfähig sind. Und dann versuche ich, auch parlamentarische Mehrheiten dafür zu bekommen. Ich führe zum Beispiel regelmäßig Gespräche mit den Führungsfiguren der Linkspartei, am liebsten unter vier Augen, die bringen am meisten.

ZEIT ONLINE: Nun verstehen Sie sich ja auch als linker Politiker, insofern überrascht uns das nicht. Die entscheidende Frage ist doch: Schließen Sie eine schwarz-grüne Bundesregierung für 2017 aus?

Hofreiter: Natürlich nicht. Wir Grünen sind eine Partei der linken Mitte und wir machen uns nicht abhängig von anderen Parteien. Wir werden einen eigenständigen Bundestagswahlkampf führen. Und wenn es am Ende nur für Schwarz-Grün reicht, wird es unsere Aufgabe sein, in einer solchen Konstellation unsere grünen Inhalte durchzusetzen. Das ist mein Anspruch.

ZEIT ONLINE: Was ist an den Grünen denn links?

Hofreiter: Wir sind diejenigen, die die offene Gesellschaft verteidigen und dafür auch auf die Straße gehen. Wir kämpfen für die Rechte von Minderheiten und Geflüchteten, gegen die Spaltung der Gesellschaft und gegen Ausgrenzung. Wir wollen in den Zusammenhalt der Gesellschaft investieren, in Bildung, in Wohnraum. Und es geht uns um soziale Gerechtigkeit: um faire Löhne, die Erneuerung des Aufstiegversprechens, und um Steuergerechtigkeit.

ZEIT ONLINE: Das hört sich nach linken Inhalten an, klingt für uns aber nicht anders als bei linken Sozialdemokraten. Worin unterscheidet sich linke Grünenpolitik von linker SPD-Politik?

Hofreiter: Erst mal in der ökologischen Verortung. Nur die Grünen kämpfen für die Agrarwende, den Klimaschutz und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen. Die SPD hat immer ein Problem mit ökologischen Fragen und damit, diese offensiv anzugehen. Man sieht das auch bei der Energiewende, die Sigmar Gabriel als Wirtschaftsminister eher lustlos managt, und beim Ausstieg aus der Kohle, den die SPD verschleppt. Der zweite große Unterschied liegt für mich in der Frage internationaler Gerechtigkeit. Die SPD steht weiter zum Handelsabkommen TTIP, obwohl es einen massiven Eingriff in unseren Rechtsstaat und in unsere sozialen und ökologischen Standards bedeuten wird. Und sie vernachlässigt alle globalen Aspekte eines faireren Umgangs mit den ärmeren Ländern des Südens. Da spreche ich von einer besseren Entwicklungszusammenarbeit, aber auch davon, wie wir mit subventionierten Lebensmittelexporten aus dem reichen Norden die Länder des Südens aller Zukunftschancen berauben. Drittens habe ich den Eindruck, dass die SPD an das Thema Chancengleichheit anders herangeht, paternalistischer.

ZEIT ONLINE: Wie meinen Sie das?

Hofreiter: Die SPD macht Sozialpolitik nach dem Motto: Wir kümmern uns für Euch. Wir Grünen wollen es den Menschen ermöglichen, selber stark zu sein und sich selber zu kümmern.

ZEIT ONLINE: Wie äußert sich das in der konkreten Politik?

Hofreiter: Einerseits in guten öffentlichen Institutionen: funktionierende Schulen, bezahlbarer Wohnraum, vernünftige Kitas. Andererseits wollen wir die sozialen Rechte der Menschen stärken, beispielsweise indem wir die Gängelei beim ALG II beenden. Ich bestreite aber auch gar nicht, dass es in der Sozialpolitik eine große Schnittmenge zwischen den Grünen und der SPD gibt. Aber der SPD gelingt es offenbar nicht mehr, die beiden Hauptwünsche ihrer Anhänger in Übereinstimmung zu kriegen: soziale Gerechtigkeit und ökonomische Prosperität. Die Hauptursache dafür ist meiner Beobachtung nach, dass es der SPD da an Glaubwürdigkeit mangelt. Nehmen Sie nur das Thema der Vermögensungleichheit: Was ist denn die Antwort der SPD auf die Veröffentlichung der Panama Papers? Wer setzt sich in Deutschland denn glaubwürdig für eine höhere Besteuerung von Vermögen ein? Das sind wir Grünen! Wir müssen dafür sorgen, dass sich die Superreichen nicht völlig von der Gesellschaft abkoppeln und wieder mehr zur Finanzierung des gesellschaftlichen Zusammenhalts beitragen.

ZEIT ONLINE: Robert Habeck, der ebenfalls Spitzenkandidat werden will, warnt Ihre Partei die Gerechtigkeitsfrage auf die Vermögenssteuer zu reduzieren.



Hofreiter: Ich kenne niemanden, der das tut. Sie ist ein Instrument, um ein soziales Problem, die Spaltung in Arm und Reich anzugehen. Daneben müssen und werden andere Maßnahmen stehen, bessere Bildung, faire Löhne, eine gerechtere Wirtschaftsordnung, ein Finanzsystem, das nicht mehr massiv Gewinne für wenige erwirtschaftet. Sie sehen, wir reduzieren uns nicht auf die Steuerfrage, ducken uns aber auch nicht weg. Gerade als überzeugter Ökologe sage ich: Gerechtigkeit – auch materielle Gerechtigkeit – und Ökologie gehören untrennbar zusammen.