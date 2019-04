Der Christdemokrat Heiner Geißler hat der CSU mit einem Bruch der Union und einem Antreten der CDU bei Wahlen in Bayern gedroht. "Wenn die CSU so weitermacht, wird irgendwann der Punkt kommen, wo der CDU nichts anderes übrig bleibt", sagte der frühere CDU-Generalsekretär der Passauer Neuen Presse. Hintergrund ist der Richtungsstreit zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Horst Seehofer sowie der Kanzlerin und CDU-Vorsitzenden Angela Merkel um die Flüchtlingspolitik.

"Der Geist ist aus der Flasche. Die CSU-Führung muss ihn wieder zurückholen, sonst führt das zwischen CDU und CSU zu einer Zerrüttung, die nicht mehr reparierbar sein wird." In einem solchen Fall müssten sich beide Parteien trennen, was nach dem Statut der CDU möglich sei. "Wenn die CDU in Bayern bei Wahlen antritt, ist es mit der Dominanz der CSU im Freistaat vorbei", sagte Geißler.

Dem Focus hatte der 86-Jährige zuvor gesagt: "Die CSU ist leider zum Stichwortgeber für die Rechtspopulisten geworden." Er fügte hinzu: "Die Angriffe auf die Bundesregierung sind schizophren und verrückt." Die CSU sei schließlich Mitglied der Regierung. So etwas hätte es selbst zu Zeiten von Franz Josef Strauß nie gegeben. Die Drohung der CSU, möglicherweise bundesweit allein anzutreten, nannte Geißler absurd.

Klausur in Potsdam

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble hatte die CSU zuvor ebenfalls kritisiert. "Wie in der Union miteinander umgegangen wird, ist ziemlich einseitig: Es gibt nichts Vergleichbares aus der CDU gegenüber der CSU, nicht im Ganzen und nicht gegenüber Einzelnen – null", sagte der CDU-Politiker in einem ZDF-Interview. "Die Formulierung "Streit zwischen Merkel und Seehofer" muss ich zurückweisen. Es sind Attacken gegen Merkel."

Zeit Online Karten CDU + CSU = Union? Das Verhältnis von CDU und CSU soll an einem historischen Tiefpunkt angelangt sein. Wirklich? Es ging schon viel tiefer. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Die Union Die Union der Christlichen 1949 konstituierte sich die Unions-Bundestagsfraktion aus CDU und CSU. Die Parteien, die in keiner Konkurrenz zueinander stehen, müssen das Bündnis nach jeder Wahl erneuern – jedes Mal ein Kraftakt, wie die Geschichte zeigt. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Wer hat's gesagt? "Von Bayern gehen die meisten politischen Dummheiten aus." Helmut Kohl Franz Josef Strauß Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Helmut Kohl Mitnichten! Es war Franz Josef Strauß, das Zitat war aber als Angriff gedacht, denn es geht weiter: "Aber wenn die Bayern sie längst abgelegt haben, werden sie anderswo noch als der Weisheit letzter Schluss verkauft." Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Strauß über Kohl Ja. Der Bayer lässt keinen Zweifel daran, was er von Helmut Kohl als Kanzler hält – und wer in seinen Augen der einzige geeignete SPD-Herausforderer wäre. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Helmut Kohl Richtig! Die Feindschaft zwischen Kohl und Strauß ist legendär. Nach der verpassten eigenen Kandidatur kann Strauß sich vorstellen, im Kabinett Kohl zu wirken – Der weiß das aber zu verhindern. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Edmund Stoiber Naheliegend, aber kein Zitat von Stoiber. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Seehofer bei der Bundestagswahl 2013 Nein. Seehofer mag Angela Merkel vor sich hergetrieben haben, das Zitat stammt aber nicht von ihm. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Strauß über Kohl Nein. An Kohl gab es viel Kritik, der Satz aber kommt von einem Erben des bayerischen Ministerpräsidenten. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Söder über Merkel Nein. Der Seehofer-Vertraute wirft Merkel eine "geistige Fusion" mit Rot-Grün vor. Und er lässt offen, ob die CSU Merkel bei der nächsten Wahl unterstützen wird. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Alles anders als geplant Landtagswahl: Alles anders als gedacht

Karten Die Jagd nach Bellevue Wer könnte statt Gauck Bundespräsident werden? Ein Gedankenspiel

Die Führungen beider Schwesterparteien wollen am 24. und 25. Juni zusammen tagen, um die seit Monaten andauernde Entfremdung möglichst zu beenden. Als Ort für die Klausur wurde laut der Nachrichtenagentur dpa nach längeren Diskussionen Potsdam festgelegt.