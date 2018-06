Angesichts der angespannten Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland beklagt Grünen-Chef Cem Özdemir Unehrlichkeit auf beiden Seiten. Unehrlich seien etwa die türkischen Bemühungen, Mitglied der EU zu werden. Hierzu müsse sie Reformen einleiten. "Sie macht jedoch genau das Gegenteil: Die Türkei entfernt sich jeden Tag von der Europäischen Union", so der Bundestagsabgeordnete in der ARD. Unehrlich sei aber auch die Debatte in Deutschland. "Ehrlichkeit würde bedeuten zu sagen: Mit Erdoğan, mit diesen Kurs, den die Türkei gegenwärtig fährt, gibt es keine Mitgliedschaft."

Gleichwohl plädierte Özdemir dafür, die Vereinbarung zur Visumfreiheit für Türken einzuhalten. "Die Visa-Gespräche gehen ganz normal weiter. Wenn die Türkei die Voraussetzungen erfüllt, dann muss der Visumzwang aufgehoben werden. Wir halten unsere Versprechen und hoffen, dass andere das auch tun."

Angesprochen auf seine persönliche Situation – so wie die anderen türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten steht auch Özdemir unter Polizeischutz – reagierte der grüne Parteivorsitzende gelassen auf die Morddrohungen, die ihn seit der Armenien-Resolution erreichen. "Fanatiker gibt es leider in allen Nationen. Wichtig ist, dass wir uns davon nicht leiten lassen", sagte er. "Die meisten, die sich da ärgern oder unflätiges Zeug von sich geben, haben den Beschluss nicht gelesen und meine Rede nie gehört."

"Anfeindungen keine legitimen Mittel"

Von einem "riesigen Vertrauensverlust" gegenüber den türkischstämmigen Bundestagsabgeordneten spricht hingegen der türkisch-islamische Dachverband Ditib. Die Mitglieder des nach eigenen Angaben größten Islamverbands in Deutschland fühlten sich nach Angaben ihres Vertreters Zekeriya Altug nicht mehr von diesen Abgeordneten repräsentiert. "Bisher ja, mittlerweile leider nicht mehr", sagte Altug. Seit Jahren, so der Verbandsvertreter weiter, müssten sich "die Türken und die Muslime in Deutschland" rechtfertigen "für Geschehnisse in der ganzen Welt, die sie eigentlich nicht direkt angehen". Jetzt komme hier noch ein weiteres Thema hinzu.



Zugleich verurteilt der Verband alle Drohungen und Anfeindungen gegen diese Abgeordneten. "Hetzerische Diffamierungen, Gewaltbereitschaft und entmenschlichende Anfeindungen sind keine legitimen Mittel, um in einer demokratischen Gesellschaft Konflikte und Meinungsverschiedenheiten auszutragen", sagte Ditib-Generalsekretär Bekir Alboğa in der Rheinischen Post. Niemals dürfe man es zulassen, dass Meinungsverschiedenheiten "zu Hass führen, der uns verblendet und zur Gewalt verleitet".

Der Bundestag hatte vor Kurzem in einer Resolution die Massaker des Osmanischen Reiches an den Armeniern 1915/16 als Völkermord eingestuft und eine Mitschuld des Deutschen Reiches eingeräumt. Die Türkei widerspricht dem und räumt lediglich Massaker, Vertreibungen und beiderseitige Gewalttaten ein. Präsident Recep Tayyip Erdoğan reagierte erbost und warf den elf türkischstämmigen Abgeordneten von CDU, SPD, Grünen und Linken vor, sie seien ein Sprachrohr der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK). Zudem solle man bei einigen deutschen Abgeordneten mit türkischem Migrationshintergrund einen Bluttest machen, da ihr Blut vermutlich "verdorben" sei.



"Bedauerlich und peinlich"

Erdoğan hatte dem deutschen Bundestag zudem das Recht auf Kritik an den Massakern abgesprochen – mit Verweis auf die Verbrechen der deutschen Kolonialführung im früheren Südwest-Afrika. 1904 hatten deutsche Truppen in der Kolonie – dem heutigen Namibia – Aufstände von Einheimischen brutal niedergeschlagen. Mindestens 60.000 Angehörige des Herero-Volks und 10.000 Nama wurden getötet.

Dass es dazu bislang keine "unmissverständliche Erklärung auf deutscher Seite" gegeben hat, findet Bundestagspräsident Norbert Lammert "bedauerlich und im Kontext der jüngeren Auseinandersetzungen auch ein bisschen peinlich". Dennoch weist er Erdoğans Kritik in dieser Hinsicht zurück. Deutschland und Namibia, so der CDU-Politiker, würden die Ereignisse längst gemeinsam aufarbeiten. "Ich habe die begründete Zuversicht, dass wir hier in absehbarer Zeit zu einem Ergebnis kommen", sagte er. Dazu werde dann auch "eine Erklärung des Bundestags zu den damaligen Ereignissen" gehören.