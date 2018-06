Was wird diese Woche wichtig – so heißt das neue Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.



An diesem Montag haben wir über das Thema gesprochen, das Europa bewegt: den Brexit der Briten. Am vergangenen Donnerstag haben die Briten in einem EU-Referendum für einen Austritt aus der Europäischen Union gestimmt. Wie geht es jetzt weiter? Gibt es noch einen Weg zurück, nachdem in Großbritannien mehr als drei Millionen Menschen eine Petition gegen den Ausstieg unterzeichnet haben?

Und auch in Spanien bleiben nach der Parlamentswahl mehr Fragen als Antworten zurück. Schaffen es die Konservativen, eine regierungsfähige Koalition zu bilden? Und kann die Opposition aus dem Korruptionsskandal einen Vorteil ziehen? Zu guter Letzt: Deutschland hat im Achtelfinale der EM in Frankreich endlich wieder schön gespielt. Reicht das am Wochenende für den Einzug ins Halbfinale?



