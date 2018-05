Als Angela Merkel und Horst Seehofer am Samstagmittag die Eingangshalle des Tagungshauses in Potsdam betreten, machen beide einen ziemlich geschafften Eindruck. Auf Merkels Gesicht zeigt sich während der gut 45-minütigen Pressekonferenz zum Abschluss der zweitägigen Klausurtagung der Unionsspitzen kaum ein Lächeln. Ernst, mitunter abwesend, blickt die Kanzlerin geradeaus. Schuld an dieser Laune scheint diesmal allerdings wohl eher die weltpolitische Lage, vielleicht auch die große Hitze, und nicht der Mann an ihrer Seite zu sein.



Wer glaubt, er werde in Potsdam wieder mit der Kanzlerin streiten, der werde sich täuschen, hatte Seehofer schon vor dem Treffen erklärt. Und bei dieser Linie scheint er denn auch geblieben zu sein. "Es gehört zum Format von Politikern, dass sie solche Dinge auch überwinden", sagt der bayerische Ministerpräsident vielmehr.





Solche Dinge: Das meint zum Beispiel die Tatsache, dass er Merkel vor wenigen Monaten mit Blick auf ihre Flüchtlingspolitik noch eine "Herrschaft des Unrechts" vorwarf, der Bundesregierung mit Verfassungsklage drohte oder Merkel für den Aufstieg der AfD verantwortlich machte. Das Verhältnis in der Union sei so schlecht wie seit 1976 – dem Jahr des Kreuther Trennungsbeschlusses – nicht mehr. Das war von CSU-Seite in den vergangenen Wochen stets wiederholt worden.

Doch von all diesen Streitigkeiten war, so ist zu hören, nun keine Rede mehr. Stattdessen habe man sich "wirklich intensiv und sehr ernsthaft" mit den Megatrends der Zukunft befasst, um Lösungen für die wirklich großen Probleme der Welt zu finden, sagt die Kanzlerin. Das Format, also das Gespräch in einer kleinen Runde von 24 Spitzenpolitikern, habe sich sehr bewährt, sagt auch Seehofer brav.



Seehofer ist "sehr zufrieden"

Er zeigt sich "sehr zufrieden" mit den anspruchsvollen Diskussionen, dankt der Kanzlerin und der CDU dafür, dass man Politik auf der Grundlage der "gemeinsamen Wertüberzeugungen mache" und lobt Merkels Führungsrolle in Europa besonders mit Blick auf den von den Briten am Tag zuvor beschlossenen Brexit.



Konkrete Festlegungen hat man zu den sechs Themenkomplexen, zu denen neben der Europapolitik zum Beispiel die Bereiche, Migration und Integration, Innovation und Wettbewerb oder der Zusammenhalt in der Gesellschaft gehörten, keine getroffen. Stattdessen sollen nun Kongresse zu den einzelnen Themenblöcken abgehalten werden, deren Ergebnis dann in die Arbeit am Wahlprogramm einfließen könnte.



Über Flüchtlingspolitik wurde übrigens durchaus geredet. Auch da hat man allerdings eher die Metaebene diskutiert und statt über die Sicherung der bayerischen Grenze, über Migrationstrends in Afrika und die Notwendigkeit einer Verzahnung von Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen.



Der historische Tag schweißt zusammen

Und dann gibt es da ja noch den Brexit. So groß bei allen Beteiligten der Schock über den Ausstieg der Briten aus der Europäischen Union auch sein mag: In Potsdam trägt der Brexit sicherlich dazu bei, dass es beiden Seiten leichter fällt, wieder zusammenzurücken. Angesichts des Ausmaßes der europäischen Krise erscheint der eigene Streit dann doch eher kleinlich.



"Dieser historische Tag mit seinen Zukunftsaufgaben für unsere Generation schweißt zusammen", hatte CDU-Vize Armin Laschet bereits vor Beginn der Klausur erklärt. "In Anbetracht der Herausforderungen in Europa und der Welt können wir uns keine Reibungsverluste durch zu lange und zu intensive Selbstbeschäftigung leisten", hatte auch CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt gesagt.

Ob der Brexit allerdings jenseits des aktuellen Schocks dazu geeignet ist, CDU und CSU einander wieder näherzubringen ist eine andere Frage. Zwar sei man sich in der Debatte einig gewesen, dass man keine europapolitischen Schnellschüsse wolle, beteuern Seehofer und Merkel. Während SPD-Parteichef Sigmar Gabriel und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz bereits am Freitag einen Aktionsplan mit dem Titel "Europa neu gründen" vorgelegt hatten und Außenminister Frank-Walter Steinmeier mit dem französischen Außenminister schon Pläne für ein "Europa der zwei Geschwindigkeiten" entwickelt, will die Union sich offenbar mehr Zeit nehmen.

Doch die Frage, wie man jenseits aller Beteuerungen, dass Europa nun bürgernäher werden solle mit der gegenwärtigen Krise umgehen will, wird auch in der Union noch für viel Konfliktpotenzial sorgen. Zwar brauche man in den großen Fragen "mehr Europa", sagt Seehofer. Aber Europa dürfe sich nicht so verzetteln, was wohl heißen soll: In mancher Hinsicht kann er sich durchaus auch weniger Europa vorstellen. Nicht alle in der CDU dürften das gerne hören.