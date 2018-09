Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble stuft die AfD als "rechtsdemagogisch" ein. Führende Politiker der Partei betrieben Demagogie, versprächen eine "unrealistische Politik" und machten für eigene Probleme immer andere verantwortlich, sagte der Minister den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Damit begeben sie sich in eine unselige Tradition." Über Jahrhunderte habe man in Europa immer die Juden für alles beschuldigt, "das haben wir in Deutschland während des Nationalsozialismus auf die Spitze der Perversion getrieben", sagte Schäuble.

"Die AfD spielt auf gefährliche Weise mit dem Feuer, wenn sie die Angst vor Ausländern, die Angst vor Fremdem, die Angst vor Neuem schürt." Sie beute das Unbehagen demagogisch aus, das viele Menschen vor dem schnellen Wandel und technologischen Entwicklungen hätten, sagte Schäuble. Er betonte zugleich mit Blick auf seine Einschätzung der AfD als "rechtsdemagogisch": "Das gilt nicht für alle ihre Wähler und deren Besorgnisse; die nehme ich ernst."

Der Verfassungsschutz bewertet die AfD derzeit nicht als rechtsextrem und sieht deshalb weiterhin keine Anhaltspunkte für eine Beobachtung.