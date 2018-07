Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach ihren Äußerungen zur Terrorbekämpfung und der Flüchtlingskrise indirekt Naivität vorgeworfen. Es sei ein "fundamentaler Fehler" gewesen, dass Flüchtlinge "zum Teil unkontrolliert" ins Land gekommen seien, sagte Söder. Natürlich werde man Menschen in Not weiterhin helfen. "Aber bei dem Thema ist Blauäugigkeit wirklich das falsche Konzept, sondern der erste Ansatz heißt Sicherheit."



Söder kritisierte, dass Merkel erneut ihren Satz "Wir schaffen das" wiederholt hat. "Es ist und bleibt ein historischer Fehler, die Grenzen unbegrenzt und unkontrolliert zu öffnen." Das werde langsam allen bewusst. Es sei auch ein "fundamentaler Fehler", zu glauben, dass man das einfach so schafft.

Merkel hatte ihre Äußerung, die ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik beschreibt, bei ihrer Sommer-Pressekonferenz erneuert. Zudem sicherte Merkel den Bundesbürgern nach den Gewalttaten in Deutschland zu, "alles Menschenmögliche" bei der Terrorbekämpfung unternehmen. Dafür kündigte sie einen Neun-Punkte-Plan gegen islamistischen Extremismus an. Dazu zählen Übungen für "terroristische Großlagen" unter Einbindung der Bundeswehr und verstärkte "Rückführungsanstrengungen".

"Mich persönlich hat das gestern nicht überzeugt", sagte Söder mit Blick auf die Maßnahmen. Diese Meinung decke sich "ziemlich" mit der von CSU-Chef Horst Seehofer.



Kritik kam auch von der Opposition. Grüne und Linke kritisierten, die von Merkel stets erwähnte Bekämpfung von Fluchtursachen verkomme zur hohlen Phrase. Grünen-Chef Cem Özdemir sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Merkel habe Katastrophen wie das "unvorstellbare Elend" der Einkesselung Hunderttausender Menschen im nordsyrischen Aleppo bei ihren Äußerungen ignoriert. Die Weltgemeinschaft, Europa und vor allem Deutschland versagten hier. Linksfraktionschef Dietmar Bartsch nannte Merkels Programm in der ARD "sehr, sehr vage".