Bundeskanzlerin Angela Merkel hat laut einer Umfrage deutlich an Zuspruch in der Bevölkerung verloren. Die CDU-Vorsitzende kam im ARD-Deutschlandtrend auf nur noch 47 Prozent Zustimmung. Das sind zwölf Punkte weniger als im Vormonat und der zweitschlechteste Wert in dieser Legislaturperiode nach Februar 2016 (46 Prozent).



Auch die Zustimmung zu Merkels Flüchtlingspolitik ist so niedrig wie nie zuvor. Laut der Umfrage sind 65 Prozent der Befragten damit unzufrieden. Das ist der geringste Wert, seit diese Frage erstmals im Oktober 2015 gestellt wurde.

Der CSU-Vorsitzende und bayrische Ministerpräsident Horst Seehofer gewinnt im Gegensatz dazu elf Punkte und erreicht 44 Prozent Zustimmung. Seehofer kritisiert Merkel seit Monaten heftig wegen ihrer Flüchtlingspolitik und fordert einen härteren Kurs von der CDU-Chefin.

Obwohl Seehofer deutlich beliebter wurde, sehen die Befragten den andauernden Streit in der großen Koalition und insbesondere die Rolle der CSU kritisch. 91 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Koalitionspartner stärker gemeinsame Lösungen vorantreiben sollten, statt Streit in der Öffentlichkeit auszutragen. 64 Prozent der Befragten haben den Eindruck, dass der CSU ihre eigenen Interessen wichtiger sind als der Erfolg der Regierung.

Steinmeier ist beliebtester Politiker

Der beliebteste Politiker ist laut der Umfrage Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) mit 71 Prozent Zustimmung (minus drei Punkte im Vergleich zum Vormonat). Ihm folgen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) mit 60 Prozent Zustimmung (minus vier) und der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann (Grüne), mit 51 Prozent Zustimmung (minus vier im Vergleich zum April).

In der Sonntagsfrage kommt die Union im Vergleich zum Vormonat allerdings unverändert auf 34 Prozent. Die SPD liegt weiterhin bei 22 Prozent. Linke und Grüne erreichen unverändert neun beziehungsweise 13 Prozent. Die AfD bleibt bei zwölf Prozent. Die FDP verliert einen Prozentpunkt, würde mit derzeit fünf Prozent aber knapp wieder in den Bundestag einziehen.

Mehrheit hält Land für gut vor Terror geschützt

Nach den islamistisch motivierten Anschlägen in Ansbach und Würzburg fürchten 76 Prozent der Deutschen, dass es in nächster Zeit auch Anschläge in Deutschland geben wird. Das sind neun Prozentpunkte mehr als im April. Trotzdem sind 55 Prozent der Befragten der Auffassung, dass das Land alles in allem gut gegen terroristische Angriffe geschützt ist. 41 Prozent der Befragten meiden große Menschenansammlungen etwa in Flughäfen, Bahnhöfen und bei Großveranstaltungen, 58 Prozent tun dies nicht.

Ein weiteres Thema der Umfrage war die Aufnahme der Türkei in die EU. Nur noch 15 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass die EU die Türkei mittel- bis langfristig als Mitglied aufnehmen sollte. Dagegen sprechen sich 80 Prozent gegen die mittel- bis langfristige Aufnahme der Türkei in die Staatengemeinschaft aus.

Für die Sonntagsfrage befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap im Auftrag der Tagesthemen 1.503 Wahlberechtigte bundesweit. Die Fragen zur Beliebtheit von Politikerin, zur Zufriedenheit mit der Flüchtlingspolitik Merkels und dem Streit in der großen Koalition wurden am 1. und 2. August 1.003 Wahlberechtigten telefonisch gestellt.