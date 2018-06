Jahrzehntelang wurde in Deutschland über das Thema Staatsbürgerschaft gestritten. Wann und unter welchen Bedingungen sollten Migranten den deutschen Pass bekommen können? Dabei ging es immer um eiserne Ideologien: Blut und Boden gegen Modernität. Am heftigsten umstritten war die Frage der doppelten Staatsbürgerschaft. Der damalige hessische CDU-Ministerpräsident Roland Koch organisierte 1998 sogar eine Unterschriftensammlung gegen die Doppelpass-Pläne der rot-grünen Bundesregierung.

Die Union möchte die ganze mühsame Diskussion jetzt offenbar zurückdrehen und die Möglichkeit des Doppel-Passes, die seit 2000 besteht, wieder rückgängig machen. Integrationspolitisch wäre das ein Riesenrückschritt.

Auslöser ist Pro-Erdoğan-Demonstration in Köln und die Unterstützung vieler in Deutschland lebender Türkischstämmiger für den türkischen Präsidenten. Selbst manche eher Linke stellen jetzt erschrocken die Frage: Kann es richtig sein, dass ein hier in einem freien, westlichen Land lebender Migrant Sympathien für einen ausländischen Autokraten hat? Und kann ein Mensch zwei Staaten gegenüber loyal sein?

Für die Union scheint die Antwort klar: Nein. Wer sich für den deutschen Pass entscheidet, soll seine frühere Staatsbürgerschaft wieder abgeben müssen. Und seine bisherigen politischen Vorlieben dazu.



Dabei schien die ideologische Schlacht längst geschlagen. Noch im Jahr 2000, als Rot-Grün das Staatsbürgerschaftsrecht reformierte, setzte die Union durch, dass hier geborene Kinder von Eingewanderten zwar die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten und auch die ihrer Eltern, dass sie sich aber spätestens mit 23 Jahren für eine der beiden entscheiden mussten. Diese Optionspflicht fiel erst 2014 – beschlossen von der Großen Koalition, also auch von der Union.

Nun aber, in Zeiten der Unsicherheit durch die Anschläge in Bayern und die Ereignisse in der Türkei, kehrt die alte Angst zurück. Sind die hier lebenden knapp drei Millionen Türkischstämmigen nicht alle heimliche oder gar nicht so heimliche Parteigänger Erdoğans, selbst wenn sie den deutschen Pass haben? Muss man sie nicht zwingen, sich für eine Seite und damit eine Staatsbürgerschaft zu entscheiden? Und sind nicht auch unter anderen eingebürgerten Migranten gefährliche Menschen?

Realitäten eines Einwanderungslandes

Ob ein Migrant gefährlich ist oder nicht, hat aber nichts mit seiner Staatsbürgerschaft zu tun.



Die Möglichkeit der doppelten Staatsbürgerschaft soll den Realitäten eines Einwanderungslandes Rechnung tragen und zum anderen ein wichtiges Integrationshindernis beseitigen. Denn viele Nachkommen von Zugewanderten scheuen davor, die Staatsbürgerschaft ihrer Eltern und damit die Verbindung zu deren Heimat aufzugeben. Bis 2014 war das für sie aber die Bedingung, wenn sie die deutsche Staatsbürgerschaft behalten wollten. Jetzt können sie daneben den alten Pass behalten, den viele wie ein Souvenir in die Schublade legen und weiter hier als Deutsche leben, mit allen Rechten und Pflichten.

Auf diese Weise schaffen wir Jahr für Jahr eine Generation von jungen Migranten, die sich für Deutschland entschieden haben, und trotzdem ihre emotionale Bindung zur Heimat ihrer Eltern oder Großeltern nicht aufgeben mussten. Das ist allemal besser, als wenn sie Ausländer bleiben, Fremde, die nicht wählen und nicht mitreden können und sich nicht integrieren.