In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 13.324 Menschen entweder an der deutschen Grenze oder an Flughäfen abgewiesen, berichtet die Neue Osnabrücker Zeitung unter Berufung auf die Antwort einer Anfrage der Linken im Bundestag. Damit habe es im ersten Halbjahr 2016 bereits 50 Prozent mehr Fälle als im Vorjahr gegeben. Damals wurden nur 8.913 Personen zurückgeschickt.



Im September 2015 hatte die Bundesregierung auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise die Grenzkontrollen wieder eingeführt. Besonders die deutsch-österreichische Grenze wird nun stärker überwacht. Dort wurden im ersten Halbjahr 10.629 Menschen nicht nach Deutschland gelassen. Etwa jeder Vierte der Abgewiesenen sei Afghane, gefolgt von Syrern und Irakern.



Noch immer werden aber deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland hineingelassen als abgewiesen. Wie die Süddeutsche Zeitung unter Berufung auf das Innenministerium berichtet, kamen im Juni beispielsweise rund 16.000 Asylbewerber nach Deutschland. Im November waren es noch mehr als 200.000.

Auch die Zahl der Abschiebungen ist im ersten Halbjahr 2016 gestiegen. Wie aus der Antwort hervorgeht, betraf dies in den ersten sechs Monaten 13.743 Menschen – die meisten wurden ausgeflogen. Im gesamten Vorjahr waren es 20.888 und 2014 noch 10.884. Ziel der Abschiebungen war nach Angaben des Innenministeriums in 75 Prozent der Fälle der Westbalkan.



Die Linke kritisiert die strengere Grenzpolitik. "Die Leute gehen, weil sie durch jahrelange Prüfverfahren, fehlende Sprachkurse oder verweigerten Familiennachzug zermürbt sind", sagt Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag. Deutschland handle unverantwortlich, wenn es Menschen zurück in den Irak oder nach Afghanistan schicke.