Der bayerische Finanzminister Markus Söder (CSU) hat dazu aufgerufen, in den kommenden drei Jahren Hunderttausende nach Deutschland gekommene Flüchtlinge in ihre Herkunftsländer zurückschicken. "Selbst beim besten Willen wird es nicht gelingen, so viele Menschen aus einem völlig fremden Kulturkreis erfolgreich zu integrieren", sagte er dem Spiegel.

Söder verwies darauf, dass es aus Sicht des Bundesinnenministeriums in Herkunftsländern wie Afghanistan und dem Irak, aus denen relativ viele Menschen nach Europa kommen, schon heute sichere Gebiete gebe. "Und auch in Syrien wird der Bürgerkrieg irgendwann enden", sagte der CSU-Politiker. "Das Asylverfahrensgesetz sieht vor, dass bei Wegfall des Fluchtgrunds die Menschen in ihre Heimat zurückkehren." Dies müsse Vorrang haben vor Familiennachzug.

Etwa eine Million Flüchtlinge waren 2015 nach Deutschland gekommen. Seit der Schließung der sogenannten Balkanroute und dem Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei ist die Zahl der Flüchtlinge, die nach Europa und vor allem Deutschland kommen, allerdings stark gesunken. Stattdessen sitzen viele von ihnen in Griechenland fest.

Arbeitgeber wollen Flüchtlinge beschäftigen

Deutsche Arbeitgeber melden unterdessen ein großes Interesse an Flüchtlingen an. Sie fordern gesetzliche Lockerungen, um sie rascher in den Arbeitsmarkt integrieren zu können – vor allem als günstige Arbeitskräfte in der Zeitarbeit. "Durch eine vollständige Aufhebung des Beschäftigungsverbotes in der Zeitarbeit würden Menschen ohne Berufserfahrung deutlich bessere Chancen erhalten", sagte der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), Steffen Kampeter, der Rheinischen Post.

Zudem müssten sich die Arbeitsagenturen an die Bedürfnisse von Flüchtlingen anpassen und sie gezielt für eine Ausbildung oder Beschäftigung schulen, forderte Kampeter. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Medienberichten zufolge die wichtigsten deutschen Konzernchefs zu einem Flüchtlingsgipfel am 14. September eingeladen, bei dem sie die bessere Integration von Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt besprechen will.