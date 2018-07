Kann sie die CDU noch vor einer Blamage bewahren? Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Wahlkampfabschluss in Mecklenburg-Vorpommern für mehr Polizei und Sicherheit sowie für konsequente Abschiebungen von Menschen ohne Bleiberecht aufgerufen. Die meisten Menschen seien bereit, Menschen in Not zu helfen, sagte Merkel auf einer CDU-Veranstaltung in Bad Doberan. Dafür sei sie sehr dankbar. Gleichzeitig forderten die Bürger: "Wer keine Bleibeperspektive hat, der muss unser Land auch wieder verlassen." Es sei wichtig, beide Seiten in der Flüchtlingspolitik umzusetzen.

Am Sonntag wird in Mecklenburg-Vorpommern ein neuer Landtag gewählt und nach jüngsten Umfragen käme die CDU mit Spitzenkandidat Lorenz Caffier auf weniger Prozent als die AfD, die bei vielen Bürgern vor allem mit ihrer deutlichen Ablehnung von Merkels Flüchtlingspolitik beliebt ist. Angesichts der drohenden Wahlniederlage hatte Merkel am vergangenen Mittwoch in einem Interview erstmals Fehler eingeräumt. Einen Tag später versicherte sie ihrer Unionsfraktion, dass sich die Aufnahme so vieler Flüchtlinge wie 2015 nicht wiederholen werde. Sie verschärfte ihren Ton: Die Priorität heiße jetzt "Rückführung, Rückführung und nochmals Rückführung".

In Bad Doberan sagte sie außerdem, sie erwarte von den Flüchtlingen Integrationsbereitschaft und die Achtung der Gesetze. Zudem brauche Deutschland mehr Polizisten und mehr Personal in den Sicherheitsbehörden. Dazu benötige es Gesetze, die den Einsatzkräften mehr Handlungsspielraum verschafften. Sie dankte Caffier, dem bisherigen Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern, der sich in der Vergangenheit immer wieder für verschärfte Sicherheitsgesetze eingesetzt hatte.

Gleichzeitig sagte Merkel der Bild, dass die angekommenen Flüchtlinge nicht den Lebensstandard der Bevölkerung verschlechtert hätten. "Für Neiddebatten gibt es also keinen Anlass." Wegen der Einwanderer sei niemandem in Deutschland die Leistung gekürzt worden. Entscheidend sei nun, die Menschen in Deutschland zu integrieren. Wenn das gelinge, "nützt das beiden Seiten", sagte Merkel.