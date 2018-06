Norbert Hofer will Österreich einzäunen gegen die "Invasoren", wie er die Flüchtlinge auch gerne nennt. Er ist Mitglied einer deutschnationalen Burschenschaft und bezeichnete seinen Konkurrenten im Präsidentschaftswahlkampf auch mal als "grünen, faschistischen Diktator".



Das hielt 49 Prozent der österreichischen Wähler nicht davon ab, ihm bei der Stichwahl um das Bundespräsidentenamt im Mai ihre Stimme zu geben. Fast die Hälfte der Wahlberechtigten entschied sich also gegen van der Bellen, den Kandidaten, auf den sich alle anderen Parteien verständigt hatten. Ob Hofer, der Politiker der rechtspopulistischen Partei FPÖ , tatsächlich das österreichische Staatsoberhaupt wird, wird sich wegen der Annullierung der ersten Wahl nun im Dezember entscheiden.

Das Abschneiden Hofers hat in Deutschland nicht nur deshalb für Aufregung gesorgt, weil man sich um die Zukunft des Nachbarlandes sorgt. Auch hierzulande wächst der Druck von rechts und hier will man nicht dort enden, wo Österreich jetzt ist.

Wird die AfD die neue FPÖ?

Der Aufstieg der FPÖ in Österreich wird häufig als natürliche Folge einer jahrelangen großen Koalition ausgemacht. Große Koalitionen, so heißt es, führen zu Politikverdrossenheit und stärken die Ränder des politischen Spektrums. Martin Gross, Politikwissenschaftler an der Uni Mannheim, erklärt den Mechanismus wie folgt: "Die Theorie besagt, dass sich die Koalitionspartner aufgrund von Kompromisszwängen in die Mitte bewegen. Das führt zu unzufriedenen Wählern links und rechts, die sich von ihren Parteien nicht mehr ausreichend vertreten fühlen und deshalb nach Alternativen suchen. Weil sie in der Mitte des Spektrums keine Alternativen finden, treibt es sie an die Ränder."

Nun regiert auch in Deutschland eine große Koalition. Der Rückhalt von Union und SPD schrumpft. In Umfragen kommen die Parteien bundesweit gemeinsam gerade noch auf 54 Prozent der Wählerstimmen. Auffällig ist zudem: In den Bundesländern, wo zuvor eine große Koalition im Amt war, fielen die Erfolge der AfD bei den jüngsten Landtagswahlen besonders hoch aus.

Sowohl Politiker der Regierungsfraktionen als auch Oppositionelle sind deshalb besorgt. Matthias Miersch, Sprecher der parlamentarischen Linken der SPD, sagte dem Tagesspiegel, dass man den Fall Österreich als Warnung verstehen müsse und es deshalb nach der Bundestagswahl 2017 keine Fortsetzung der großen Koalition geben dürfe. Ähnlich äußerte sich auch Unionsfraktionschef Volker Kauder. Gregor Gysi hält ein Ende der großen Koalition zugunsten eines rot-rot-grünen Bündnisses gar für "historisch notwendig". Die CDU müsse in die Opposition gehen, um Teile der AfD-Wähler wieder integrieren zu können. Und auch die Rechtspopulisten selbst sehen Parallelen zwischen FPÖ und AfD. So sagte Norbert Hofer im September, die AfD befinde sich in einer Phase, in der auch die FPÖ schon war.

Doch ist es so einfach? Hängt der Aufstieg der Rechtspopulisten allein mit den Kompromisszwängen einer großen Koalition zusammen? Schließlich feiern rechte Parteien überall in Europa Erfolge. Dem steilen Aufstieg des Front National in Frankreich ging keine große Koalition voraus, ebenso wenig dem der nationalkonservativen PiS, die im vergangenen Jahr mit absoluter Mehrheit die Parlamentswahlen in Polen gewann. Es stellt sich zudem die Frage, warum eigentlich nicht auch der linke Rand des Parteienspektrums von der großen Koalition profitiert.



Der Mannheimer Politologe Martin Gross ist daher skeptisch, ob die Theorie auch der Praxis standhält. Er muss es wissen, denn Gross hat in einer Studie die Folgen aller bisherigen großen Koalitionen in der Geschichte der Bundesrepublik genauer untersucht. Und die Theorie mit der Stärkung der Ränder lässt sich in der Praxis allenfalls tendenziell bestätigen, manchmal sogar überhaupt nicht. Drastische Veränderungen der Parteiensysteme seien nicht zu erwarten, sagt Gross. Trotzdem glaubt er, dass die AfD bei einer Fortsetzung der großen Koalition nach der Bundestagswahl weiter an Zuspruch gewinnen könnte. Das liege daran, dass die AfD von der politischen Situation profitiere, die mit der großen Koalition momentan einhergehe.