Genau fünf Jahre ist es her, dass 15 Abgeordnete der Piratenpartei ins Berliner Abgeordnetenhaus einzogen. Es war der größte Erfolg, den die Piraten je bei einer Landtagswahl feiern sollten. Doch die Berliner Abgeordneten taten sich schwer. Schon im Dezember 2011 griff die neu gegründete Fraktion wegen Streitereien auf eine externe Mediation zurück. Acht von 15 Abgeordneten sind heute nicht mehr in der Partei.



Die anderen müssen um ihre Wiederwahl bangen: Die Umfragewerte der Piraten liegen vor der Berlin-Wahl am 18. September unter der Fünfprozenthürde. Wir haben die scheidenden Parlamentarier per E-Mail gefragt, was sie denn so mitnehmen aus der Berufspolitik. Es war Ihnen freigestellt, ob sie auf unsere Fragen antworten oder einen eigenen Text schreiben. Sieben haben zurückgemailt.



Martin Delius

Der 32-Jährige ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender. Delius ist inzwischen aus der Partei aus- und der Linkspartei beigetreten. Seinen Job im Abgeordnetenhaus hat er noch beendet, sich aber nicht um ein neues Mandat beworben.

Das Parlament hat mich radikaler gemacht. Ich bin Sozialist geworden. Meine Überzeugung von parlamentarischer Demokratie hat sich angesichts des Personals noch verfestigt. Wir brauchen mehr Parlamentarier, die vor Fakten, Konsequenzen und ihrer Aufgabe als Moderator von Partikularinteressen nicht zurückweichen.



Stattdessen habe ich erlebt, wie sich das vorhandene Personal sowohl inhaltlich als auch in der Wahl der Worte regelmäßig zum Obst gemacht hat.

Wir als Fraktion haben eine führende Rolle bei der Aufarbeitung von Skandalen wie dem Lageso, der Staatsoper und dem Flughafen BER eingenommen. Für mich war der Vorsitz des Untersuchungsausschusses eine große Herausforderung, mit der ich versucht habe, maximal Öffentlichkeit für den Skandal zu schaffen und dem nächsten Parlament Erkenntnisse in die Hand zu geben, die helfen, dass es besser wird. Weitere Erfolge sind die Einführung von offenen Lehrmaterialien (OER) oder die Etablierung einer Berliner Strategie zu Open Access in der Wissenschaft. Der bisher besten Zeit meines politischen Lebens folgt jetzt eine neue Episode. Sicher ist: Berlin und die Politik werden mich nie mehr ganz verlieren.



Christopher Lauer

Der 32-Jährige war Fraktionsvorsitzender, trat 2014 aber schon aus der Partei aus. Er arbeitete als Digitalstratege für den Axel-Springer-Verlag. Zur aktuellen Wahl sagt er: "Mir wäre es wichtig, dass die Piraten nicht noch einmal ins Abgeordnetenhaus einziehen." Geblieben seien dort nur die Opportunisten.

Was war Ihr größter Erfolg im Abgeordnetenhaus?



In der Charité gibt es jetzt eine Gewaltschutzambulanz, die den Opfern sexualisierter und häuslicher Gewalt niederschwellig und rechtssicher hilft. Vor dem Verfassungsgerichtshof Berlin erkämpfte ich mehr Rechte für Einzelabgeordnete, diese dürfen jetzt bei Akteneinsichten Mitarbeiter mitnehmen. Kurz vor der Sommerpause konnten wir verhindern, dass es flächendeckende Videoüberwachung am Alexanderplatz gibt. Ein Überblick über meine parlamentarische Arbeit kann kostenlos auf der Seite der Piratenfraktion abgerufen werden.

Welche Versprechen konnten Sie nicht halten? Woran lag's?

Viele Bestandteile des Wahlprogramms 2011 konnten in der Tat nicht umgesetzt werden. Das lag vor allem daran, dass die Piratenfraktion nicht Teil einer Regierungskoalition war, sondern kleinste Oppositionsfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus.

Was hat Sie am meisten überrascht an der parlamentarischen Arbeit im Abgeordnetenhaus?

Der niveaulose Umgang der Abgeordneten untereinander – in Ausschüssen und im Plenum.



Wie hat sich Ihr Bild von Politik verändert?

Kaum.

Was werden Sie nach Ende der Legislaturperiode machen?

Dinge. Möglicherweise sogar politische Dinge.

Heiko Herberg

Parlamentarischer Geschäftsführer, Sprecher für Haushalt und Finanzen. Auch Herberg hat die Partei gewechselt: Er ist Gastmitglied der SPD.

Heiko Herberg © Berthold Stadler/Piratenfraktion

Was war Ihr größter Erfolg im Abgeordnetenhaus?

Die Parlamentsreform, welche die einzelnen Abgeordneten in ihren Rechten gestärkt und mit den neuen Büros stärker in die Kieze gebracht hat.



Welche Versprechen konnten Sie nicht halten? Woran lag's?

Das Versprechen von mehr direkter Demokratie konnte ich nicht halten. In Zeiten von immer populistischeren Forderungen bin ich auch froh, dass die Parlamente hier als Filter fungieren.

Was hat Sie am meisten überrascht an der parlamentarischen Arbeit im Abgeordnetenhaus?

Dass in den Ausschüssen konstruktiv über Parteigrenzen hinweg für das Wohl der Stadt gearbeitet wird, davon sieht man spätestens in der Öffentlichkeitsarbeit dann aber nichts mehr.

Wie hat sich Ihr Bild von Politik verändert?

Politik ist ein Knochenjob, bei dem man nie wirklich abschalten kann, auch nicht am Wochenende. Strukturen, die Altparteien bieten, helfen hier enorm. Die der Piraten dagegen waren eher belastend.

Was werden Sie nach Ende der Legislaturperiode machen?

Ich werde mein Studium beenden und Elternzeit nehmen.

Simon Weiß

Sprecher für Medienpolitik, Datenschutz und Informationsfreiheit. Auch er ist aus der Piratenpartei aus- und der Linkspartei beigetreten.



Simon Weiß © Piratenfraktion Berlin

Was war Ihr größter Erfolg im Abgeordnetenhaus?



Das Thema Informationsfreiheit stärker ins Bewusstsein der Berliner Politik gerückt zu haben. Und dabei an einigen kleinen Stellen auch reale Veränderungen angestoßen zu haben.

Welche Versprechen konnten Sie nicht halten? Woran lag's?

Die Bindung an die Partei aufrechtzuerhalten. Weil ich letztlich ausgetreten bin – aus einer Partei, die wenig mit der zu tun hatte, der ich mal das Versprechen gab.



Was hat Sie am meisten überrascht an der parlamentarischen Arbeit im Abgeordnetenhaus?

Wie viel letztlich vom Engagement von Einzelpersonen abhängen kann.

Wie hat sich Ihr Bild von Politik verändert?

Weniger, als man erwarten könnte. Sagen wir: Ein etwas besseres Verständnis dafür, wie bestimmte strukturelle Zwänge in der Praxis aussehen, und damit vielleicht mehr Empathie für Politiker.

Was werden Sie nach Ende der Legislaturperiode machen?

Noch keine konkreten Pläne. Aber mich gar nicht mehr politisch zu betätigen, kann ich mir jedenfalls kaum noch vorstellen.