Der ehemalige Wirtschaftsminister Thüringens, Matthias Machnig (SPD), muss zu viel gezahlte Amtsbezüge an die Landeskasse zurückzahlen. Es geht um rund 150.000 Euro. Zu diesem Urteil kam das Verwaltungsgericht in Weimar.



Das Gericht sah den Fehler der zu hohen Vergütung bei der Länderfinanzdirektion. Die Richter stimmten dennoch der Position Thüringens zu, nach der der 56-jährige Machnig sein Ministergehalt mit Versorgungszahlungen aus seiner früheren Staatssekretärstätigkeit im Bundesumweltministerium verrechnen musste.





Thüringen fordert von Machnig konkret 150.572 Euro für die Zeit von 2009 bis 2013 zurück. Machnig war 2013 in die Kritik geraten, da er aus seiner Zeit als Staatssekretär im Bundesumweltministerium über Jahre Ruhebezüge kassiert hatte, ohne dass die Bundeskasse dabei sein Ministergehalt in ausreichender Weise gegengerechnet hatte. Im November 2013 war Machnig daraufhin nach vier Jahren als Wirtschaftsminister in Thüringen ausgeschieden. Die Staatsanwaltschaft Erfurt stellte im März 2014 Ermittlungen wegen Betrugsvorwürfen ein. Es hatte sich kein Tatverdacht von strafrechtlicher Relevanz ergeben. Seit Oktober 2014 ist Machnig Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium.