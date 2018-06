Nach der Festnahme des Syrers Jaber A., in dessen Chemnitzer Wohnung am Wochenende Sprengstoff gefunden worden war, hat in der Union eine Debatte über bessere Sicherheitsvorkehrungen begonnen. "Die Sicherheitsbehörden haben hier aus meiner Sicht sehr gut gearbeitet", sagte der innenpolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Stephan Mayer (CSU), im ZDF-Morgenmagazin.

Der Hinweis auf A.s Gefährlichkeit sei seinen Informationen zufolge "offenbar" von einem "befreundeten" ausländischen Nachrichtendienst gekommen. Die Sicherheitsbehörden dürften aber nicht überfordert werden, sagte Mayer. In Deutschland gebe es rund 500 bekannte islamistische Gefährder. Um einen Verdächtigen rund um die Uhr lückenlos zu beobachten, seien 24 bis 30 Beamte nötig, sagte der Innenpolitiker. "Das ist schlichtweg nicht machbar." Allerdings sei nicht jeder Gefährder eine gleichermaßen unmittelbare Bedrohung.

Dennoch brauche man mehr Personal für den Verfassungsschutz auf Bundes- und Länderebene. Der Rheinischen Post sagte Mayer zudem, der Vorfall zeige, dass Asylbewerber besser überprüft werden müssten. Bundesnachrichtendienst und Verfassungsschutz sollten intensiver in die Befragung einbezogen werden. CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer forderte eine "Totalrevision" der Registrierung von Flüchtlingen.



Ähnlich äußerte sich der stellvertretende Unionsfraktionschef Michael Kretschmer. "Wir sehen, dass der deutsche Verfassungsschutz und auch der Bundesnachrichtendienst derzeit keinen Zugriff hat auf die Kerndatei der Asylbewerber", sagte er dem MDR. "Das muss sich ändern. Wir wollen, dass auch die deutschen Geheimdienste Zugriff haben auf diese Datei."

Bislang verhinderten SPD und Grüne "weitere Maßnahmen, die immer noch in der Schublade liegen", sagte Kretschmer. Gleichzeitig warnte der sächsische CDU-Generalsekretär vor zu viel Misstrauen gegenüber Flüchtlingen: "Die überwiegende große Mehrzahl derjenigen, die zu uns kommen, suchen Schutz vor genau diesen Terrorakten. Und denen wollen wir diesen Schutz auch geben."

CSU-Chef Horst Seehofer sprach sich dafür aus, nicht nur neuankommende Flüchtlinge sondern auch auch alle, die schon hier sind, "unter Beiziehung unserer Nachrichtendienste" zu überprüfen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) sagte: "Wir brauchen konsequente Grenzkontrollen." Die Einreise von Flüchtlingen dürfe erst erlaubt werden, wenn deren Identität eindeutig geklärt sei.



Schaffung eines neuen Haftgrunds

Mayer betonte außerdem, er unterstütze "nachdrücklich" die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) erhobene Forderung nach der Schaffung eines neuen Haftgrunds im deutschen Strafrecht namens "Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung". Dieser würde es erlauben, bekannte Gefährder wie A. präventiv und frühzeitig in Haft zu nehmen.

Der Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK) forderte eine Weiterentwicklung der Sicherheitsarchitektur in der Europäischen Union. Der jüngste Fall habe sich "lokal in Sachsen abgespielt", sagte BDK-Vizechef Sebastian Fiedler dem Deutschlandfunk. Dies sei ein "Vorteil" gewesen, "weil wir es nicht mit mehreren europäischen Staaten zu tun hatten".

"Noch äußerst viel zu tun"

"Man kann nun nicht sagen, dass sich etwas beruhigt hat dadurch, dass wir einen Täter festgenommen haben", sagte Fiedler. Es sei "auf unterschiedlichsten Baustellen noch äußerst viel zu tun". So brauche es eine Optimierung des Informationsaustauschs im Bereich der Europäischen Union. "Da fehlen uns ein europäisches FBI und ein europäischer Fahndungsraum", sagte Fiedler. Auch müssten "erheblich mehr Ressourcen in Deradikalisierungsprogramme" fließen.

A. wird nach Angaben der Generalbundesanwaltschaft verdächtigt, einen islamistisch motivierten Anschlag vorbereitet zu haben. Der 22-jährige Syrer aus Chemnitz wurde laut einer Mitteilung der sächsischen Polizei in der Nacht zum Montag in einer Wohnung in Leipzig gefasst, nachdem er am Samstag bei einem Zugriff hatte flüchten können. In einer Wohnung stießen die Ermittler in diesem Zusammenhang auf mehrere Hundert Gramm Sprengstoff.