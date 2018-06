Ein "respektabler" Kandidat, "Mann der Mitte", "Entscheidung aus Vernunft": Bundespräsidenten-Kandidaten wurden schon mal euphorischer beschrieben, sie wurden schon feuriger angekündigt. Frank-Walter Steinmeier hat es trotzdem sichtbar bewegt, dass er nun auch offiziell für das höchste Amt der Bundesrepublik nominiert wurde.

Mit einem stolzen, ja fast gerührten Lächeln betritt der noch amtierende Außenminister am Mittwochmittag die Fraktionsebene im Berliner Reichstag. Gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer und SPD-Chef Sigmar Gabriel läuft er vor die zwei Dutzend Kameras, die eigens für diesen Moment aufgebaut wurden. Eine Traube von Journalisten drängelt, um die ersten Worte des designierten Präsidenten zu hören. Dies sei ein "sehr besonderer Moment" für ihn, sagt Steinmeier: "Meine Freude ist groß, mein Respekt noch größer."



Ergriffen, das war 2012 auch Joachim Gauck, der von seiner etwas holprigen Nominierung in einem Taxi erfuhr und dann direkt beim Kanzleramt zur Pressekonferenz erwartet wurde. Gauck gestand den Journalisten damals, er sei aufgewühlt – und "noch nicht mal gewaschen" für den großen Anlass. Was ihn nicht davon abhielt, ausführlich über seine DDR-Herkunft, seine Sehnsucht nach und Liebe zur Freiheit und die Verantwortung zu referieren, die sich aus Freiheit speist.



"Wehret den Anfängen"

Die Verkündung von Gaucks Nachfolger verläuft deutlich nüchterner: Vier Stehpulte sind am Mittwoch vor der Glaswand aufgebaut, durch die man in den Plenarsaal hinabblicken kann. Keine zehn Minuten dauert das Pressestatement, dann treten die Spitzenpolitiker wieder ab. Nachfragen sind auch am Tag drei der Nominierung nicht zugelassen. Sowieso ist Steinmeier schwer zu fassen im Moment: Den Brüsseler Journalisten, die mit ihm am Wochenende im Flugzeug unterwegs waren, ging der zu diesem Zeitpunkt noch nicht benannte Steinmeier aus dem Weg. Montagabend, nachdem die Union den Weg für seine Kandidatur freigemacht hatte, reiste Steinmeier nach Ankara, wo er sich am Dienstag noch in seiner Funktion als Außenminister von der türkischen Regierung maßregeln lassen musste. Nur mit der Bild-Zeitung sprach Steinmeier zwischendurch kurz, was in Berlin bei manchem für leichte Irritationen sorgte. Er werde auch Dinge sagen, die nicht jedem gefallen, kündigte der Präsident in spe an. Populistische Strömungen in Deutschland gehörten verurteilt: Hetze gegen Fremde, Nationalismus: "Mein Appell: Wehret den Anfängen!"

Ohne Zweifel hat der Außenminister einen gewissen Bammel vor der neuen Herausforderung: Er, der kein großer Redner ist, soll und will die zunehmend gespaltene Gesellschaft versöhnen. Mit der einzigen Waffe, die der Bundespräsident bekanntlich hat: seinem Wort. Wird es funktionieren?

Mögliche Konstellationen in der Bundesversammlung 2017

Der Blick von außen

Am Mittwoch, bei seinem kurzen Auftritt, erzählt Steinmeier eine Anekdote aus seinem Wahlkreis in Brandenburg. Dort habe er, der Außenminister, vor ein paar Monaten über die Lage in Syrien und die Flüchtlingskrise gesprochen, als ihn ein Mann fragte, ob er "Angst haben müsse um die Zukunft in Deutschland". Steinmeier will diese Frage nicht abtun. Sie sei ja schwer zu beantworten, sagt er. Und doch wisse er als Außenminister eben, wie bewundernd der Blick anderer Länder auf Deutschland sei. Deutschlands Geschichte stehe dafür, dass aus Krieg Frieden werde und aus Teilung Versöhnung. Darauf könnte man stolz sein und daraus könne man Zuversicht ziehen.

Der Präsident in spe hat seine Worte durchaus mit Bedacht gewählt. Er beweist: Als Außenminister kann er viele wertvolle Erfahrungen mit ins Amt bringen und den Deutschen helfen, ihre Selbstzentriertheit dann und wann zu überwinden.

Steinmeier spricht von "stürmischen politischen Zeiten", er wolle mithelfen, das Vertrauen an Repräsentanten der Demokratie wieder zu stärken. Er trete ein für eine gute Streitkultur über parteipolitische und "soziale Grenzen" hinweg, sagt der Kandidat. Niemand solle sich hinter Feindbildern verschanzen, oder nur in der eigenen bequemen Blase aufhalten und selbst bestätigen – Steinmeier nutzt das Wort "Echokammer". Er habe schon mehrfach erlebt, dass sich die deutsche Gesellschaft sich aus eigener Kraft und durch Anstrengung aus Krisen berfreit habe. Das habe sie nie "mit simplen Antworten, nicht, weil wir die Schuld bei anderen gesucht haben", schließt der künftige Präsident seine Ansprache.

Es ist der erste Aufruf zur Versöhnung und eine Rede, die zu ihm passt. Der künftige Bundespräsident spricht nüchtern, mit fester Stimme und einem feinen Lächeln auf den Lippen. Das Pathos, das Gauck stets mit sich führte, fehlt, dafür ist der SPD-Politiker ganz bei sich. Die meisten Deutschen würden ihn ja bereits kennen, sagt der Außenminister. Er sei der Mann, der abends im Fernsehen immer zusammen mit den schlechten Nachrichten auftauche. Es klingt, als sei er auch ein bisschen froh darüber, dass er bald Weihnachtsansprachen halten darf.