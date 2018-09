Soll bei einem Kriminalfall gemeldet werden, ob ein Tatverdächtiger Deutscher oder Ausländer ist? Oder ein Deutscher mit Migrationshintergrund? Verbrechen bleibt Verbrechen – machen Nationalität, ethnische Abstammung oder Herkunft da irgendeinen Unterschied?

Mehr noch: Dürfen diese Unterscheidungsmerkmale in einer Gesellschaft, die das Diskriminierungsverbot in ihre Verfassung geschrieben hat, überhaupt eine Rolle spielen? Was dient dem Schutz des Tatverdächtigen? Oder der Vorbeugung gegen Vorverurteilungen? Und was ist eher Ausdruck einer auf die Spitze getriebenen politischen Korrektheit?

Darüber wird nicht erst debattiert, seit die Tagesschau es neulich unterließ zu melden, dass die Freiburger Polizei einen 17-jährigen Flüchtling aus Afghanistan als mutmaßlichen Mörder und Vergewaltiger der Studentin Maria L. gefasst hatte. Die Redaktion der Tagesschau hielt den Vorgang lediglich für eine regionale Nachricht. (Wie ZEIT ONLINE mit der Berichterstattung von Kriminalfällen umgeht, lesen Sie hier in unserem Transparenzblog Glashaus.)

Schon ewig und immer wieder aufs Neue wird heftig darüber gestritten, was in solchen Fällen berichtet werden muss. Und vor allem: welche Hintergründe eines Tatverdächtigen offengelegt und welche geheim gehalten werden sollten.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) unterscheidet in der Regel nicht zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshintergrund, wohl aber zwischen deutschen und ausländischen Tatverdächtigen. Nicht selten kommen die Jahresberichte zu dem Ergebnis, dass Ausländer in einigen Deliktbereichen häufiger tatverdächtig sind als Deutsche.

Einige Experten halten die Differenzierung nach Staatsangehörigkeit für irreführend und diskriminierend. Sie weisen darauf hin, dass einige Straftaten nur von Ausländern begangen werden können, wie etwa Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz. Außerdem seien die meisten in Deutschland lebenden Ausländer männlich und jung, sie seien durchschnittlich ärmer als die Gesamtbevölkerung und lebten oft in Problemvierteln der Großstädte – sie gehörten also zu den Gruppen, bei denen auch von Deutschen überdurchschnittlich viele Straftaten begangen werden.

Das Fazit der Kritiker: Würde man Ausländer nicht pauschal mit allen Deutschen vergleichen, sondern nur mit jenen Deutschen, die dieselben besonderen Merkmale aufwiesen wie Ausländer, dann wären Letztere nicht krimineller.

Das ist durchaus richtig. Allerdings lässt sich jede Statistik unendlich ausdifferenzieren und herunterrechnen, bis am Ende sämtliche Unterschiede zwischen den Tätergruppen bis zur Unkenntlichkeit verschwimmen. Das ist am Ende wenig nützlich.

Natürlich ist jede Kriminalstatistik mit Vorsicht zu genießen. Ihre Aussagekraft ist begrenzt, sie kann allenfalls eine Annäherung an die tatsächlichen Verhältnisse sein. Außerdem spiegelt die Statistik nur das sogenannte Hellfeld der Kriminalität wider, wie das die Fachleute nennen, also nur die der Polizei bekannt gewordenen Fälle und Tatverdächtigen.