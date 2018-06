Der frühere Polizeipräsident von Köln, Wolfgang Albers, hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ein knappes Jahr nach den sexuellen Übergriffen der Silvesternacht für dessen damals formulierte Kritik am Polizeieinsatz attackiert. "Der Minister hatte zu dem Zeitpunkt nur einen sehr geringen Informationsstand", sagte Albers dem Spiegel. "So kann Regierung nicht arbeiten."

Mit diesem Satz nahm Albers eine Formulierung de Maizières auf, der die Arbeit der Polizei am 5. Januar in einem Interview mit dem Satz "So kann Polizei nicht arbeiten" beanstandet hatte. In der Silvesternacht waren Hunderte Frauen am Kölner Hauptbahnhof von Tätern überwiegend nordafrikanischer Herkunft sexuell belästigt und beraubt worden, ohne dass die Polizei sie schützen konnte.

Es ist das erste Mal seit seiner Absetzung im Januar, dass sich Albers in Medien äußert. Im Spiegel monierte er mangelnde Konsequenzen aus den Ereignissen. "Niemand hat Verantwortung übernommen." Er sehe sich als Sündenbock. Nordrhein-Westfalens Innenminister Ralf Jäger (SPD) habe ihm an dem Tag, als er ihm die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand mitteilte, gesagt: "Sie brauchen sich keine Vorwürfe zu machen."

"Wir hatten eine fatale Erkenntnislage", sagte Albers über den Einsatz. Er denke bis heute darüber nach, "wann und wie man das alles noch hätte verhindern können".

De Maizière hatte sich am 31. Oktober vor dem Untersuchungsausschuss des nordrhein-westfälischen Landtags, der die Ereignisse der Kölner Silvesternacht aufarbeitet, zu seinem Interview vom 5. Januar geäußert. Ihm sei bewusst, dass die eingesetzten Beamten "unter größter körperlicher und psychischer Belastung gehandelt haben und dass sie ihr Bestes versucht haben, eine Massenpanik zu verhindern und Frauen vor weiteren sexuellen Übergriffen zu schützen", hatte de Maizière gesagt. Bei seiner Äußerung sei es ihm darum gegangen, "dass eine solche Situation in unserem Rechtsstaat nicht noch einmal eintreten darf." Er kenne niemand, der diesem im Interview geäußerten Aspekt widersprochen hätte.