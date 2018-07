Die Reform der Bundeswehr geht nach Ansicht des Wehrbeauftragten Hans-Peter Bartels (SPD) viel zu langsam voran. "Das Umsteuern hat begonnen", sagte Bartels bei der Vorstellung seines Jahresberichts zum Zustand der Truppe. "Aber bei den Soldatinnen und Soldaten kommt noch nicht mehr Personal und mehr Ausrüstung an. Sondern erst mal mehr Aufträge." Die eingeleitete Trendwende bei Material, Personal und Finanzen müsse deutlich schneller gehen.



Bartels Liste der Probleme ist lang: Um die personellen Lücken zu schließen, brauche es 14.300 neue Dienstposten. Geplant seien aber nur zusätzliche 7.000 Posten bis 2023. Die Truppe leide zudem nach wie vor an mangelhafter Ausrüstung, zum Beispiel bei den Kampfpanzern: Die 225 vorhandenen Kampfpanzer sollten um 100 gebrauchte Leopard 2 aufgestockt werden. Das dauere sieben Jahre. "Warum dauert das so lange?", fragte Bartels. Insgesamt soll die Vollausstattung für derzeitige Aufgaben bis 2030 dauern. Bartels forderte in seinem Bericht eine "Beschleunigungsinitiative" für alle Reformprojekte.

Der Wehrbeauftragte unterstützt den Bundestag bei der Kontrolle der Streitkräfte, ist zugleich aber auch eine Art Anwalt der Soldaten und setzt sich für ihre Belange ein. Jährlich erreichen ihn Tausende Anliegen und Beschwerden von Soldaten. In diesem Jahr seien es aber deutlich mehr als sonst gewesen, trotz rückläufiger Personalzahlen, sagte Bartels. Besonders die Überlastung, die Flüchtlingshilfe und die in der Truppe sehr umstrittene Arbeitszeitverordnung hätten die Soldaten beschäftigt.

Die Bundeswehr ist international immer stärker gefordert. Derzeit beteiligt sich Deutschland mit 3.300 Soldaten an internationalen Einsätzen – von der Abschreckung Russlands im Baltikum im Rahmen der Nato, der Seeraumüberwachung im Mittelmeer bis hin zur UN-Friedenssicherung in Mali. "Nichts davon ist falsch, aber es ist viel", sagte Bartels.



Die Probleme der Bundeswehr sind bekannt, seit Jahren mangelt es der Truppe an adäquater Ausstattung und Personal. Seit 2011 die Wehrpflicht abgeschafft wurde, plagen die Bundeswehr Nachwuchssorgen: Die Truppe ist nicht besonders beliebt, teure Werbekampagnen des Verteidigungsministeriums hatten nicht den gewünschten Effekt, junge Leute für die Truppe zu begeistern. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) weiß um die Probleme: "Die Bundeswehr muss sich richtig anstrengen für den Nachwuchs, wie jedes andere große Unternehmen auch. Wir brauchen im Jahr allein 20.000 Soldatinnen und Soldaten, die immer wieder eingestellt werden", sagte die Ministerin im vergangenen Jahr.

Auch die Planung für die Zukunft, um etwa veraltete Technik zu ersetzen, hinkt hinterher. Sollten beispielsweise bis 2020 keine neuen Funkgeräte beschafft werden, könnte die gesamte Bundeswehr nach und nach verstummen. Das ergab eine Untersuchungen von ZEIT ONLINE und dem sicherheitspolitischen Blog Augen Geradeaus! im vergangenen November. Untersucht wurden dafür interne Unterlagen der Bundeswehr und des Bundestags.

Deutschland als Nato-Partner in der Pflicht

Auch der Vorsitzende des Bundeswehrverbands, André Wüstner, beklagt einen extremen Sanierungsstau und Modernisierungsbedarf. Im ARD-Morgenmagazin forderte er, die Truppe schnellstmöglich zu stärken und den Verteidigungshaushalt zu erhöhen.



Hinter dem Nato-Ziel, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben, bleibe Deutschland weiterhin zurück, kritisierte Wüstner. Es sei jetzt notwendig, ein "entsprechendes Signal in Richtung Amerika" zu senden. US-Präsident Donald Trump hat die Daseinsberechtigung der Nato infrage gestellt. Insbesondere kritisiert Trump, dass sich die europäischen Nato-Mitglieder zu wenig an den finanziellen Lasten des Bündnisses beteiligen. Sein neuer Verteidigungsminister James Mattis hat indes in einem Gespräch mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betont, das Bekenntnis der USA zur Nato sei "unerschütterlich".