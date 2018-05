Etwa 15 Zentimeter lang und 180 Gramm schwer ist die Kunststoffbox, die künftig mehr Sicherheit bringen soll. Darin befinden sich die Technik eines Mobiltelefons und ein GPS-Ortungssystem. Nach richterlichem Beschluss am Bein eines Menschen befestigt, gibt das Kästchen alle paar Minuten Auskunft darüber, wo sich sein Träger gerade befindet.

Spätestens seit der Attentäter Anis Amri nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt durch halb Europa fliehen konnte, bevor er in Italien eher zufällig gestellt wurde, wird wieder über die elektronische Fußfessel diskutiert. Die CSU fordert ihren verstärkten Einsatz in ihrem Sicherheitspapier, das sie bei ihrer Klausurtagung in Kloster Seeon verabschiedet hat. Und ein Gesetzentwurf von SPD-Justizminister Heiko Maas befindet sich derzeit in der Ressortabstimmung.

Bisher kann das Tragen einer Fußfessel nur verordnet werden, wenn eine Freiheitsstrafe aufgrund einer schweren Gewalt- oder Sexualstraftat vollständig verbüßt wurde. Maas’ Entwurf zur Änderung des Strafgesetzes soll die weitere Überwachung durch eine elektronische Fußfessel nun auch auf andere Vergehen ausweiten. Etwa wenn ein Straftäter wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, der Terrorismusfinanzierung oder der Unterstützung einer in- oder ausländischen terroristischen Vereinigung in Haft saß. Ebenso soll in diesen Fällen unter bestimmten Bedingungen künftig eine nachträgliche Sicherheitsverwahrung möglich sein.

Hessen will noch weiter gehen

Voraussetzung bleibt allerdings, dass der Täter zu einer Gesamtstrafe von mindestens drei Jahren verurteilt wurde und diese auch vollständig verbüßt hat. Spätestens nach fünf Jahren ist Schluss mit einer Überwachung per Fußfessel. Danach gilt der Grundsatz, dass eine Tat auch irgendwann einmal verbüßt sein muss.

Der hessischen CDU-Justizministerin Eva Kühne-Hörmann geht das nicht weit genug. "Der Gesetzentwurf ist ein Etikettenschwindel", kritisiert sie. Die Mindesthaftzeit müsse vielmehr von drei Jahren auf ein Jahr herabgesetzt werden. Außerdem solle es möglich sein, gefährliche Ex-Sträflinge auch länger als fünf Jahre über eine elektronische Fußfessel zu überwachen. Kühne-Hörmann will zudem prüfen lassen, ob auch Gefährder wie Anis Amri eine Fußfessel erhalten können, die noch nicht wegen einer Straftat verurteilt wurden.

Rechtsanwalt Stefan König, Mitglied des Strafrechtsausschusses des Deutschen Anwaltvereins, hält eine Ausweitung der Fußfessel auf noch nicht verurteilte Gefährder dagegen nicht für akzeptabel. "Ein so weitgehender Eingriff in die Freiheitsrechte allein aufgrund einer Gefährdungsprognose wäre nicht verfassungsgemäß", kritisiert er. Selbst den Gesetzentwurf von Maas findet er problematisch. Schließlich handele es sich bei der Ausweitung um Straftatbestände, die präventiv griffen. Es sei fraglich, ob man Menschen, die noch gar keine Gewalttat begangen hätten, in dieser Weise überwachen dürfe, findet er.

Eine ganz andere Frage ist es, wie viel mehr Sicherheit der breitere Einsatz von Fußfesseln bringen würde. "Die bisherigen Erfahrungen mit dem Instrument sind gut", sagt etwa der Sprecher des hessischen Justizministeriums, René Brosius. Derzeit werden in Deutschland 88 Menschen durch eine elektronische Fußfessel überwacht. 63 Betroffene waren wegen eines Sexualdelikts verurteilt, 25 wegen einer Gewalttat.

Zuständig für die Kontrolle ist die Gemeinsame elektronische Überwachungsstelle der Länder (GÜL). Sie sitzt im hessischen Bad Vilbel, hier laufen all die GPS-Signale ein, die von den Fußfesseln ausgesendet werden. Die 16 Mitarbeiter verfolgen allerdings nicht jeden Schritt, den die Überwachten tun. Vielmehr werden bestimmte Zonen definiert, denen sich die Betroffenen nicht nähern dürfen oder die sie nicht verlassen dürfen.