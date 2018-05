Die braunen Rollläden sind heruntergelassen, keine Menschenseele lässt sich blicken. Nur ein Banner an der Fassade der NPD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Köpenick verrät, was die Partei vom Urteil des Bundesverfassungsgerichts hält, schon bevor es überhaupt gesprochen ist. Deutschland lässt sich nicht verbieten, hat die NPD aufdrucken lassen.

Als in Karlsruhe die acht Richter eintreten und der Vorsitzende Andreas Voßkuhle die Ablehnung des NPD-Verbots verliest, steigt bei Minusgraden in der Hauptstadt nur ein wenig Dampf aus dem Schornstein des kleinen gelben Hauses auf. Hier werden heute keine Polizisten vorfahren und Akten hinaustragen, alles wie immer. Die rechtsextreme Partei sei zwar verfassungsfeindlich, habe aber nicht das Potenzial, die Demokratie in Deutschland zu beseitigen, so die Einschätzung der Verfassungsrichter.

Zwei Mannschaftswagen der Polizei fahren vor der Polizeizentrale in Berlin vorbei, zu tun gibt es für sie nichts. Das Potenzial, Protest oder Gegendemonstranten anzulocken, hat die NPD hier auch nicht mehr. "Ich hätte mir ein anderes Ergebnis gewünscht", sagt Dietmar Päschel. Der Pastor einer freikirchlichen Adventsgemeinde in der Nähe ist zur Urteilsverkündung vor die Bundesgeschäftsstelle gekommen. Er hält die rechtsextreme Partei für gefährlich und unvereinbar mit dem christlichen Menschenbild. Kurz nachdem die wichtigen Sätze im Livestream der Urteilsverkündung gefallen sind, packt er sein iPad ein und geht.



Ähnlich sieht es in Sachsen aus. Vor der Parteizentrale in Riesa ziehen die Polizeitransporter wieder ab, bekannte Lokalpolitiker sind zu Hause geblieben, linke Gegendemonstranten ebenso.



In Mecklenburg-Vorpommern hatte die NPD vor dem Schweriner Schloss immerhin eine Kundgebung angemeldet. Als erst die fälschlichen Meldungen über ein erfolgreiches Parteiverbot die Runde machen, rollen die knapp 20 Demonstranten im Schnee ihre Fahnen und Banner wieder ein. Beobachtet wurden sie von 20 Polizisten und einer Handvoll Gegendemonstranten. "Wir werden nicht aufgeben", stimmt der NPD-Politiker Udo Pastörs schon an. Dann wird klar: Das Verbot wurde abgelehnt. Plakate und Co. werden wieder ausgepackt. "Ein gutes Urteil", korrigiert sich Pastörs. Seine Partei wolle nun weiter gestalten. "Unsere Heimat braucht die NPD", steht auf einem Transparent.

Auf ihren Social-Media-Kanälen jubelt die NPD. "Ätsch, lieber Bundesrat", triumphiert die Partei auf Facebook. Und postet gleich mal den Link zum Mitgliedsantrag. "So sehen erfolgreiche Anwälte aus", schreibt die NPD auf Instagram unter einem Foto ihres Vertreters Peter Richter. "Sehr glücklich" sei die Partei über das gescheiterte Verfahren, sagt der Parteivorsitzende Frank Franz in Karlsruhe.

In Anklam hatte sich die Polizei laut einem Sprecher auf einen Einsatz vorbereitet, um das Gebäude der NPD-Zentrale in Mecklenburg-Vorpommern zu sichern, falls die Richter in Karlsruhe die Partei verboten hätten. Dann blieb alles ruhig. Widerstand lässt sich nicht verbieten, teilt auch hier die NPD den Vorbeigehenden auf einem Banner mit. Ein Verbot hätte ja doch nichts geändert, sagen einige Passanten. Der Rechtsextremismus und sein Gedankengut würden bleiben.

Mitarbeit: Anne Hähnig, Matthias Hufmann und Valerie Schönian