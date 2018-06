Die FDP hat empört auf Angriffe von CDU-Generalsekretär Peter Tauber reagiert, der ihren Parteichef Christian Lindner in die Nähe der AfD gerückt hatte. Tauber hatte Lindners Auftritt beim Dreikönigstreffen der Liberalen in der Bild am Sonntag mit den Worten kritisiert, "er redet teilweise wie Herr Gauland von der AfD. Der einzige Unterschied besteht darin, dass er statt eines abgewetzten Tweed-Sakkos einen überteuerten Maßanzug trägt."

FDP-Bundesvize Wolfgang Kubicki reagierte in der Welt am Sonntag und sagte, "mit seinen unverschämten Äußerungen hat sich Herr Tauber als ernstzunehmender Gesprächspartner endgültig disqualifiziert. Der CDU-Generalsekretär ist und bleibt eine Taubernuss."

Mit dem Kalauer "Taubernuss" spielt Kubicki vermutlich auf eine Nebenfigur aus dem Comic Streit um Asterix an: den römischen Legionär Taubenus, dessen Markenzeichen eine Keule und sein beschränkter Verstand sind.



Lindner hatte zuvor dem christdemokratischen Bundesinnenminister Thomas de Maizière vorgeworfen, mit seinen Vorschlägen nach dem Terroranschlag in Berlin von eklatantem Behördenversagen ablenken zu wollen. Er glaube nicht, dass de Maizière und NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) "ihr eigenes Versagen klar und transparent aufklären wollen", sagte Lindner. Zudem kritisierte er Bundeskanzlerin Angela Merkel für die Politik offener Grenzen im Herbst 2015.

Tauber warf Lindner daraufhin Überheblichkeit vor, die ein erneutes Scheitern der Liberalen wie 2013 bei der nahenden Bundestagswahl provoziere. "Der Grund, warum die FDP damals aus dem Bundestag geflogen ist, war nicht die CDU, sondern sie selbst", sagte Tauber. "Und mit seinem selbstherrlichen Auftreten tut Herr Lindner gerade alles dafür, dass sie es wieder nicht schafft. Dann wäre die FDP erledigt."

Kritik an den "Kleidungsfragen" der CDU

Der frühere FDP-Bundesvorsitzende Klaus Kinkel nannte Taubers Äußerungen "unsachlich, falsch, sogar fast beleidigend". Dies sei unklug gerade in einem Wahljahr, sagte Kinkel der Welt. Der FDP-Politiker Otto Fricke bezeichnete die Äußerungen im Kölner Stadt-Anzeiger als "unnötig, schade und stillos".

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer wertete Taubers Wortwahl in der Bild als Zeichen der Nervosität im beginnenden Bundestagswahlkampf: "Wenn Peter Tauber schon auf Kleidungsfragen ausweichen muss, um vom Scheitern der Union in der Flüchtlingsfrage abzulenken, zeigt dies nur, wie nervös er ist."

Tauber nahm am Sonntag nichts von seinen Äußerungen zurück – weder die Bemerkung zu Lindners "überteuertem Maßanzug" noch die inhaltliche Kritik. Er schrieb auf Twitter: "Lindner weiß, dass man auch einstecken muss, wenn man austeilt." Dessen Äußerungen klängen "eben manchmal nicht sonderlich liberal, sondern als ob es aus einer anderen Ecke kommt".

Na jetzt sind ja alle wach. @c_lindner weiß, dass man auch einstecken muss, wenn man austeilt. Er ist für das was und wie er es gesagt hat, — Peter Tauber (@petertauber) January 8, 2017

selbst verantwortlich. Und das klingt eben manchmal nicht sonderlich liberal, sondern als ob es aus einer anderen Ecke kommt. — Peter Tauber (@petertauber) January 8, 2017

Der CDU-Bundesvize Armin Laschet distanzierte sich von Taubers Kritik am FDP-Chef. "Christian Lindner redet rhetorisch stark, zuspitzend und zuweilen kritisch, aber gerade eben nicht wie Gauland", sagte Laschet der Bild-Zeitung. Die FDP bleibe der Wunschpartner der Union.

Erinnerung an die "Gurkentruppe"

Die Breitseite von Tauber gegen Lindner erinnert an einen atmosphärischen Tiefpunkt der schwarz-gelben Koalition im Sommer 2010, als Spitzenpolitiker von CSU und FDP einander als "Gurkentruppe" und "Wildsau" bezeichneten, woraufhin der heutige Finanzstaatssekretär und CDU-Bundesvorstand Jens Spahn ihnen ankreidete, sie verhielten sich wie kleine Kinder, deren Geschrei nerve.

Eigentlich gilt die FDP als Wunschpartner der CDU/CSU nach der nächsten Bundestagswahl, sie hatten unter den Kanzlern Helmut Kohl und Angela Merkel bereits gemeinsam regiert. Die jüngste Emnid-Umfrage sieht die Liberalen mit fünf Prozent der Stimmen knapp im Bundestag; für eine Neuauflage der schwarz-gelben Koalition würde das auch wegen der Stärke der AfD (zwölf Prozent) aber nicht reichen. Die CDU/CSU käme demnach auf 38 Prozent, die SPD nur auf 22 Prozent.

Tauber sagte der Bild am Sonntag auch, dass er ein neuerliches Scheitern der FDP bei der Bundestagswahl bedauern würde. Neben SPD und Grünen kämen auch die Liberalen als Koalitionspartner infrage: "Die FDP ist immer ein Partner für die Union."

CDU-Vorstand: "Der Gegner steht links"

Der SPD-Politiker Johannes Kahrs forderte Tauber auf, sich bei Lindner zu entschuldigen. Das CDU-Bundesvorstandsmitglied Roland Heintze sagte der Bild: "Es wäre Deutschland mehr geholfen, wenn das bürgerliche Lager sich auf den eigentlichen politischen Gegner konzentriert – und der steht links."

Die nächste Bundestagswahl findet voraussichtlich am 24. September statt. Die Unionsfraktion und die der SPD bevorzugen diesen Termin, sagten deren Fraktionsvertreter. Der Wahltag muss laut Gesetz ein Sonntag oder ein Feiertag sein und möglichst nicht in den Hauptferienzeiten liegen.

Festgelegt wird der Wahltermin vom Bundespräsidenten in Abstimmung mit der Bundesregierung. Die bevölkerungsreichen Länder Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen favorisieren ebenfalls den 24. September. Die Wahl zum 19. Bundestag muss zwischen dem 23. August und dem 22. Oktober 2017 stattfinden.