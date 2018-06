Die Gerichtsverhandlung gegen die rechtsradikale Gruppe Freital aus Sachsen beginnt noch in diesem Frühjahr. Das Dresdner Oberlandesgericht (OLG) teilte mit, dass der zuständige Staatsschutzsenat die Anklage des Generalbundesanwalts zuließ. Damit klagt die Generalbundesanwaltschaft zum ersten Mal eine rechte Vereinigung wegen des Vorwurfs an, gezielt Terror ausgeübt zu haben.



Den acht Angeklagten wird zur Last gelegt, eine rechtsterroristische Vereinigung gebildet zu haben: Der Anklage zufolge sollen sich die sieben Männer sowie eine mitbeschuldigte Frau spätestens im Juli 2015 mit weiteren Gleichgesinnten mit dem Ziel zusammengeschlossen haben, Sprengstoffanschläge auf Asylheime, Wohnungen sowie Büros und Autos von Politikern zu verüben.



Nach dem Zusammenschluss zu der terroristischen Gruppierung sollen die Angeklagten mehrere konkrete Anschläge verübt haben. Unter anderem steht die Gruppe Freital im Verdacht, einen Sprengstoffanschlag auf das Auto des Stadtrats der Linkspartei Michael Richter verübt zu haben. Auch eine Flüchtlingsunterkunft in Freital und ein alternatives Wohnprojekt in Dresden sollen von den Rechtsextremen angegriffen worden sein. Die Verdächtigten sollen Buttersäure und illegale Sprengkörper benutzt haben. Bei sieben der acht Angeklagten steht der Tatvorwurf des versuchten Mordes im Raum.

Ein Fall mit politischer Brisanz

Zwar sei niemand gestorben, doch hätten die Täter den Tod ihrer Opfer billigend in Kauf genommen, heißt es in der Anklage. Weiterhin werden ihnen gefährliche Körperverletzung, Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion und Sachbeschädigung zur Last gelegt. Der Prozess gegen die Gruppe Freital soll am 7. März in Dresden beginnen. Das OLG plant zunächst 62 Verhandlungstage bis Ende September ein.

Als Anführer der Gruppe Freital gelten Timo S. und Patrick F. Beide hatten schon Jahre zuvor Kontakte in die rechtsextreme Szene geknüpft, bevor sie 2015 eine sogenannte Bürgerwehr gründeten. Timo S. und Patrick F. hätten "die zentrale Führungsposition" und seien "maßgeblich" für die Planung und Organisation der verübten Anschläge verantwortlich, schreibt die Bundesanwaltschaft in der Anklage.

Brisant an dem Fall ist auch, dass die Gruppe wohl Hilfe von der Polizei erhalten hatte. So hat Patrick F. in einem Verhör zugegeben, dass er in Kontakt mit einem Polizisten stand und von diesem Tipps bekam, wie er vorgehen sollte. Der Beamte soll sich sogar mit der Gruppe getroffen haben – an der Aral-Tankstelle in Freital, an der die Gruppe Freital auch mehrere ihrer Anschläge plante.



Das Bundeskriminalamt warnt schon länger in internen Berichten davor, dass aufgrund der "hohen Straftatendichte in einzelnen Regionen" davon ausgegangen werden müsse, dass sich in der rechten Szene terroristische Gruppen bilden.