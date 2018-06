Nach dem Rekordtief der vergangenen Monate kann die SPD ihre Umfragewerte wieder etwas verbessern. Im Deutschlandtrend des ARD-Morgenmagazins kommen die Sozialdemokraten auf 23 Prozent. Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage von Anfang Januar.



Die ARD macht die Ernennung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten der SPD für den Zuwachs verantwortlich. Die Umfrage wurde vom Institut Infratest dimap am 24. und 25. Januar durchgeführt; am 24. wurde Sigmar Gabriels Verzicht auf den SPD-Parteivorsitz und die Kanzlerkandidatur zugunsten von Schulz bekannt. Die meisten Deutschen begrüßen die Entscheidung für den ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten, der am 24. September bei der Bundestagswahl antreten wird.



Die Unionsparteien kommen laut Umfrage auf 35 Prozent, das sind zwei Prozent weniger als im Januar. Die Grünen bleiben bei neun Prozent. Die AfD und Die Linke verlieren jeweils einen Prozentpunkt. Die Rechtspopulisten stehen damit bei 14, die Linken bei acht Prozent. Die FDP legt um einen Prozentpunkt zu und kommt auf sechs Prozent. Für die derzeitige Regierungskoalition aus Union und SPD sprechen sich 58 Prozent der Deutschen aus.



Keine klare Meinung haben die Bürger zum US-Präsidenten Donald Trump. Fast zwei Drittel sagen, es sei noch zu früh, Trump zu bewerten. Gut ein Drittel der Deutschen glaubt, Trump einschätzen zu können. Von ihnen denkt die große Mehrheit von 87 Prozent, dass der neue US-Präsident nicht gut für Deutschland ist. Vier von fünf Deutschen halten Trump für inkompetent.