Eine gewisse Innovationskraft kann man der SPD, dieser alten Tante im deutschen Parteiensystem, nicht absprechen. Zumindest gilt das für die Auswahl ihrer Kanzlerkandidaten. In den vergangenen beiden Bundestagswahlkämpfen trat sie mit zwei ganz unterschiedlichen Typen an. Ähnlich war nur das Ergebnis: Beide verloren haushoch gegen Angela Merkel. Auf das Kanzleramt hatten weder Peer Steinbrück noch Frank-Walter Steinmeier je eine realistische Chance.

Die Kandidatur von Martin Schulz nun wird vor allem mit wohlwollender Neugier aufgenommen. SPD-Strategen nennen ihn "authentisch", wenn sie über seine Imagewerte sprechen. Sie hoffen, dass er davon profitiert, noch nicht allzu bekannt und ausgedeutet zu sein. Aber hat Schulz wirklich bessere Erfolgsaussichten als seine beiden Vorgänger? Welche neuen Qualitäten bringt er mit? Worin unterscheidet er sich von Steinmeier und Steinbrück?

"Die Kanzlerkandidatur war ein Fehler, und zwar meiner", räumte Steinbrück in einem Interview 2015 ein. Schon der Start – eine Katastrophe. Unvorbereitet und viel früher als geplant war der politische Frührentner im Herbst 2012 in die Kandidatur gestolpert. Ein Jahr vor dem Wahltermin hatte Steinmeier, der Kandidat von 2009, unabgesprochen signalisiert, dass er kein Interesse hatte, noch einmal anzutreten. Steinbrück wurde über Nacht zum Kandidaten ausgerufen. Ohne geplante Kampagne, ohne vorbereitete Mitarbeiter. Mit einer Parteizentrale, die ihn nicht eben sehnlichst erwartete.



Und es wurde nicht besser. Was auch daran lag, dass Steinbrück die Wähler falsch einschätzte, wie er hinterher selbst zugab. Er, der gefeierte Buchautor und Ex-Finanzminister, wollte "Klartext" reden, die mit Schwarz-Gelb unzufriedenen bürgerlichen Wähler ansprechen. Er verschreckte damit aber nicht nur die Stammwähler. Er verfehlte auch die Mitte, die mit Angela Merkel als Kanzlerin zufrieden war und, so Steinbrücks spätere Diagnose, "in Ruhe gelassen werden wollte" mit seinen Warnungen vor dem Abgrund.

Als Hypothek hinzu kam eine Reihe von Fettnäpfchen, die Steinbrücks Image als Kandidat prägten. Seine üppigen Honorare als Vortragsredner wurden ebenso skandalisiert wie Äußerungen zum seiner Ansicht nach zu niedrigen Kanzlergehalt. Viele Sozialdemokraten fanden, der Mann und sein Verhältnis zum Geld passe nicht zu ihnen. Spätestens als das Süddeutsche Magazin im Wahlkampfendspurt ein Foto auf der Titelseite abdruckte, auf dem er den Lesern den Stinkefinger entgegenstreckte, war sein Ruf als "Pannen-Peer" oder "Problem-Peer" gefestigt.

Was Steinmeier und Steinbrück verbindet

Nicht nur in dieser Hinsicht war er völlig anders als sein Vorgänger Frank-Walter Steinmeier 2009. Dessen Wahlkampf war anständig, unanstößig, eher defensiv, man kann auch sagen: furchtbar langweilig. Als langjähriger Spitzenbeamter und Bundesminister war er in seinem ersten Wahlkampf darauf bedacht, Fehler zu vermeiden und so wenig Angriffsfläche wie möglich zu bieten. Sein Stil sollte staatsmännisch sein, er wollte "eine verantwortungsbewusste Auseinandersetzung" mit der Kanzlerin, die zugleich seine Kabinettschefin war.

Kritisiert wurde das damals schon, unter anderem aus dem Lager des damaligen Umweltministers Sigmar Gabriel: Steinmeiers "Regierungswahlkampf" mobilisiere nicht die Wähler, die SPD müsse stattdessen einen "Richtungswahlkampf" führen, sich von der Union abgrenzen und polarisieren. Aber dafür war Steinmeier nicht der richtige Mann: Die Kandidatur hatte er überhaupt nur widerwillig angenommen, sie war ihm förmlich aufgedrängt worden – wegen seiner hohen Kompetenzwerte als Außenminister.

Und auch sein Start war total missglückt gewesen – und viel zu früh. Verkündet wurde seine Kandidatur auf einer denkwürdigen Parteiveranstaltung am Schwielowsee, während der der damalige Parteichef Kurt Beck zum Rücktritt gedrängt wurde. Die Stimmung war vom ersten Tag an gedrückt und sollte sich kaum mehr bessern.

Der verpatzte Auftakt, dieses Merkmal verbindet die Kandidaturen von Steinmeier und Steinbrück. Beide waren zudem relativ unerfahren, was ihre Aufgabe als oberster Wahlkämpfer anging: Für Steinmeier war es der erste eigene Wahlkampf überhaupt, Steinbrück hatte immerhin schon Erfahrungen in Nordrhein-Westfalen gesammelt. Beide kannten weder das Willy-Brandt-Haus noch die Partei besonders gut, die sie nun unterstützen sollte. Und beide hatten einen Parteichef neben sich, der im Zweifel auch die Wahlkampagne bestimmte. Sie, die beide bisher nicht im Zentrum der SPD gestanden hatten, mussten sich erst einmal an ihre neue Aufgabe und die große Aufmerksamkeit gewöhnen, die nun jeden ihrer Schritte begleitete.