Die Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion haben dem designierten Kanzlerkandidaten Martin Schulz bei dessen Antrittsbesuch im Fraktionssaal des Bundestages anhaltend applaudiert. "Martin Schulz ist ein Kanzlerkandidat, der den vollen Rückhalt der Bundestagsfraktion hat", sagte Fraktionschef Thomas Oppermann im Anschluss. Er sei ein Kandidat mit "großer persönlicher Glaubwürdigkeit", er kenne die Probleme der Menschen und verstehe ihre Sprache.



In der Fraktionssitzung kritisierte Oppermann kurz die Art und Weise, wie Gabriel seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur und den Rückzug von der Parteispitze kommuniziert hatte. Die Öffentlichkeit hatte davon durch eine Meldung der ZEIT und den vorab veröffentlichten Titel des sterns erfahren. Der Zeitschrift hatte Gabriel ein Interview gegeben. "Aber das war gestern. Ab heute heißt es: nicht mehr lamentieren, sondern kämpfen", so Oppermann.

Oppermann sagte außerdem, er glaube, "dass wir mit Martin Schulz etwas bewegen können". Die SPD habe gute Politik gemacht bis zu den Grenzen, die die Koalition mit der Union von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ermöglichte. Jetzt werde man neue Impulse setzen können.

Gabriel hatte Schulz am vergangenen Wochenende gefragt, ob er statt seiner kandidieren würde. Schulz war bis vor einigen Wochen Präsident des Europäischen Parlaments. In seinem Statement nach der Fraktionssitzung im Bundestag erinnerte Schulz daran, dass er lange Jahre Bürgermeister seiner Gemeinde Würselen in Nordrhein-Westfalen und Fraktionsvorsitzender war. Als Bürgermeister habe er viel über die Bedürfnisse der Menschen erfahren. Sie erwarteten persönlichen Schutz durch die Politik. Dieses Bedürfnis müsse im Mittelpunkt sozialdemokratischer Politik stehen.



Die Menschen erwarteten aber auch den Schutz der Demokratie. Die Demokratie sei bedroht durch Menschen, die das Holocaustmahnmal in Berlin als "Schandmal" bezeichneten, sagte Schulz – ohne den Namen des AfD-Politikers Björn Höcke zu erwähnen, der sich vor einer Woche in Dresden kritisch zur deutschen Vergangenheitsaufarbeitung geäußert hatte.



Schulz äußerte sich dankbar für die große Unterstützung der Fraktion. Er sagte, die SPD werde bis zum letzten Tag den Koalitionsvertrag mit der Union erfüllen. Aber die SPD habe den Anspruch, dieses Land zu führen. "Das wird im Wahlkampf klar werden."

Wirtschaftsminister Gabriel wechselt ins Außenministerium. Außenminister Frank-Walter Steinmeier soll am 12. Februar zum Bundespräsidenten gewählt werden. Neue Wirtschaftsministerin soll die Sozialdemokratin Brigitte Zypries werden, die dort bereits als Staatssekretärin tätig ist. Gabriel bleibt als Außenamtschef auch Vizekanzler, ist also in der Regierung nach wie vor Merkels Stellvertreter. Nach Gabriels Rolle im Wahlkampf befragt, sagte Oppermann: "Er wird im Wahlkampf eine dienende Rolle spielen."