Nach der Ernennung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten erreicht die SPD in einer Umfrage den höchsten Zustimmungswert in der gesamten Legislaturperiode. Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen die Sozialdemokraten laut dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend auf 28 Prozent der Stimmen. Das entspricht einem Plus um acht Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat.



Die Union verliert demnach drei Punkte auf 34 Prozent. Linke und Grüne büßen je einen Punkt ein und kommen beide auf acht Prozent. Die FDP würde mit einem Plus von einem Punkt auf sechs Prozent die Rückkehr in den Bundestag schaffen. Die AfD käme mit zwölf Prozent als drittstärkste Kraft erstmals ins Parlament, verliert zum Vormonat aber drei Prozentpunkte.

Würde der Bundeskanzler direkt gewählt, läge Schulz der Umfrage zufolge deutlich vor Amtsinhaberin Angela Merkel. So würden sich 50 Prozent für Schulz entscheiden – ein Plus um neun Prozentpunkte im Vergleich zu Ende Januar. 34 Prozent würden CDU-Chefin Merkel wählen, was einem Minus von sieben Prozentpunkten entspricht. Sieben Prozent der Befragten gaben an, dass für sie keiner der beiden Politiker als Regierungschef infrage komme.

Auch bei der Koalitionsfrage stärkt die Kanzlerkandidatur von Schulz die SPD. 50 Prozent wünschen sich den ARD-Angaben zufolge, dass die nächste Bundesregierung von den Sozialdemokraten geführt wird. 39 Prozent sind der Auffassung, dass die nächste Bundesregierung von CDU/CSU geführt werden soll.

Die Fortführung des schwarz-roten Bündnisses aus CDU/CSU und SPD fänden 43 Prozent der Befragten gut oder sehr gut für Deutschland. Dies sind fünf Prozentpunkte weniger als im November. Eine Regierung aus Union und Grünen wird unverändert von 36 Prozent der Befragten bevorzugt. Eine Koalition aus SPD, Grünen und Linken fänden 33 Prozent der Befragten gut oder sehr gut für Deutschland, ein Bündnis aus SPD, Grünen und FDP 31 Prozent. Dass Union, Grüne und FDP die Regierung stellen, fänden 28 Prozent gut oder sehr gut.

Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-Tagesthemen befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch bundesweit 1.506 Wahlberechtigte.