Bayerns Finanzminister Markus Söder hat deutlich mehr Abschiebungen nach Afghanistan gefordert. "Sammelabschiebungen mit gerade mal 20 Leuten sind ein Witz", sagte der CSU-Politiker der Welt am Sonntag. "Es müssten Tausende sein, die abgeschoben werden." Der Bürger verstehe nicht, warum junge Deutsche Militärdienst in Afghanistan leisteten, afghanische Männer jedoch in Deutschland bleiben dürften. Die Bundeswehr ist seit 15 Jahren in Afghanistan im Einsatz. Seit 2011 ist der Wehrdienst hierzulande freiwillig.

"Junge afghanische Männer sollten zurück in ihre Heimat können, um sich dort für Stabilität und Demokratie einzusetzen", so der CSU-Politiker weiter. Am Mittwoch waren 18 Afghanen von München nach Kabul gebracht worden. Es war die dritte Sammelabschiebung aus Deutschland seit Dezember. Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 67 Ausreisepflichtige nach Afghanistan abgeschoben.

Das Land, in dem Krieg herrscht, gilt nicht als sicheres Herkunftsland – allerdings betrachtet die Bundesregierung einzelne Gebiete Afghanistan als so sicher, dass eine Abschiebung dorthin zu rechtfertigen sei (ZEIT ONLINE berichtete).



Sichere und unsichere Regionen in Afghanistan Sicherheitslage in verschiedenen Teilen Afghanistans nach Einschätzung der Bundesregierung konstant ausreichend sicher hohe Bedrohungslage

Erst am Wochenende waren bei Angriffen der radikalislamischen Taliban und der Terrormiliz IS erneut Menschen getötet worden. In der Provinz Dschausdschan starben neun Mitglieder der Lokalpolizei ALP, ein Kommandeur und seine Frau bei einem Überfall, wie ein Sprecher des Provinzgouverneurs am Samstag bestätigte.

Grünen-Politiker forderten einen Stopp von Rückführungen in ein Land, das aus ihrer Sicht nicht sicher ist. Sie wollen eine Neubewertung der Sicherheitslage. Da die Rückführung hierzulande Ländersache ist, ist es zwischen den unterschiedlich regierten Bundesländern zu einem heftigen Streit darüber gekommen. Die rot-grüne Landesregierung Schleswig-Holsteins hat Abschiebungen nach Afghanistan bereits ausgesetzt. Rheinland-Pfalz, Berlin, Bremen und Niedersachsen diskutieren darüber. Dies bezeichnete Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffier als "Verrat am Rechtsstaat". Es sei "unverantwortlich", dass sich rot-grün regierte Bundesländer bei der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber gegen den Bund stellten, sagte der CDU-Landesvorsitzende am Samstag. Der Bund und Gerichte würden in jedem Einzelfall prüfen, ob eine Rückführung rechtens sei. Außen- und Verteidigungsministerium hätten zudem festgelegt, dass Rückführungen in einzelne Landesteile möglich seien. "Dann torpedieren Länder wie Schleswig-Holstein solche rechtsstaatlichen Entscheidungen in reiner Willkür", kritisierte Lorenz. Einen pauschalen Abschiebestopp, wie in Schleswig-Holstein beschlossen, lehnt zum Beispiel auch die CDU in Nordrhein-Westfalen ab.

Jeder fünfte Antragssteller erhielt 2016 Asyl in Deutschland

Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf), lebten Ende Januar in Deutschland 12.581 ausreisepflichtige Afghanen. Unter ihnen seien aber nur 2.133 Menschen "vollziehbar ausreisepflichtig" gewesen. Die Übrigen hätten eine Duldung etwa wegen schwerer Erkrankungen, der Sorge für minderjährige Kinder mit Aufenthaltsrecht oder ungeklärter Identitäten.

Sichere Herkunftsländer Was sind sichere Herkunftsländer? Bundestag und Bundesrat können auf Grundlage von Artikel 16a Absatz 3 des Grundgesetzes Staaten bestimmen, in denen "weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet". Ein Asylbewerber aus einem dieser Länder muss in Deutschland Tatsachen vorweisen, "die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird". Grundlage für die Regelung ist der Asylrechtskompromiss von 1993. Das Bundesverfassungsgericht hat Kriterien formuliert, die erfüllt sein müssen, um einen Staat zu einem sicheren Herkunftsland zu erklären. Wozu sichere Herkunftsländer? Wird ein Land zu einem sicheren Herkunftsland erklärt, geht die Zahl der Asylanträge zurück. Laut den Zahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge sind die Anträge auf Asyl aus den Westbalkanstaaten auf einen Bruchteil geschrumpft, nachdem zum Beispiel Kosovo und Albanien zu sicheren Herkunftsländern bestimmt wurden. Anträge konnten schneller bearbeitet und Abschiebungen schneller durchgeführt werden – auch weil Behörden grundsätzlich davon ausgehen dürfen, dass erst einmal kein Asylgrund bei einem Bewerber aus einem sicheren Herkunftsland besteht. Menschenrechtsorganisationen weisen darauf hin, dass Länder, die zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt wurden, nicht wirklich sicherer geworden sind. So werden in einigen Balkanstaaten zum Beispiel Roma weiterhin diskriminiert. Ein weiteres Problem ist, dass Staaten, einmal als sicher eingestuft, nur schwer wieder als offiziell unsicher benannt werden können, obwohl sich die politische Situation manchmal schnell ändert. Sind sichere Herkunftsländer zugleich sichere Drittstaaten? Nein. Wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, kann sich in Deutschland nicht auf das Recht auf Asyl berufen. Kurz gesagt gelten als sichere Drittstaaten Länder, in denen die Menschenrechtskonvention und die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten werden. Als sichere Drittstaaten sind derzeit nach Paragraf 26a des Asylgesetzes alle Mitglieder der Europäischen Union sowie Norwegen und die Schweiz eingestuft. Ein Sonderfall ist die Türkei. Das Land wird nicht als sicherer Drittstaat geführt. Nach dem EU-Türkei-Abkommen können aber Flüchtlinge, die aus dem Land in Griechenland ankommen, dorthin zurückgebracht werden. Zugleich nimmt die EU Flüchtlinge aus der Türkei auf. Welche sicheren Herkunftsländer gibt es? Alle Mitglieder der Europäischen Union gelten als sichere Herkunftsländer. Zudem wurden Albanien, Bosnien und Herzegowina, Ghana, Kosovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal und Serbien dazu erklärt. Die Westbalkanstaaten kamen erst kürzlich hinzu.

Wie die Welt am Sonntag weiter berichtet, hätten 127.000 Afghanen im Jahr 2016 Asyl beantragt. Jeder Fünfte (20,2 Prozent) als Flüchtling nach der Genfer Konvention inklusive Asyl anerkannt worden. Weitere 35,6 Prozent hätten einen anderen Schutzstatus erhalten.

Bundes-SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann kritisierte in der Saarbrücker Zeitung Innenminister Thomas de Maizière (CDU): Dieser habe "seine Hausaufgaben nicht gemacht". Das Haupthindernis für schnelle Rückführungen liege auf Bundesebene, nicht bei den Ländern. Oppermann zeigte sich zudem entsetzt, dass die Bearbeitungszeit der Anträge beim Bamf weiter gestiegen sei. "Ein schnelles Asylverfahren und eine schnelle Rückführung sind wichtige Voraussetzungen für die Akzeptanz des Asylrechtes in Deutschland", sagte der SPD-Politiker.

