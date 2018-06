Was wird diese Woche wichtig – so heißt das gemeinsame Audioformat von ZEIT ONLINE und detektor.fm zum Wochenstart. Jeden Montagvormittag analysieren und kommentieren Kollegen von ZEIT ONLINE im Gespräch mit den Moderatoren des Internetradios die großen politischen und gesellschaftlichen Themen der Woche – um 8.45 Uhr live auf detektor.fm und anschließend hier zum Nachhören.

Die SPD ist seit der Nominierung von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten im Höhenrausch. In einer neuen Umfrage liegt sie mit 32 Prozent fast gleichauf mit der Union. Nun hat sie auch noch einen Bundespräsidenten aus ihren Reihen. Für die Unionsvertreter war es bitter, Frank-Walter Steinmeier am Sonntag mitwählen zu müssen, manche haben es wohl auch nicht getan, wie die hohe Zahl der Enthaltungen und die Stimmen für andere Kandidaten zeigten. Dennoch ist Steinmeier der Präsident der großen Koalition und des politischen Establishments. Er wird im Inneren wie nach außen die demokratischen, liberalen Werte gut vertreten, auch gegenüber Donald Trump und Wladimir Putin. Aber es wird ihm schwer fallen, die Bürger zu erreichen, die mit der Entwicklung und dem politischen System in Deutschland unzufrieden sind.

Spannender als in der Bundesversammlung wird es am kommenden Wochenende auf der Münchener Sicherheitskonferenz. Denn dort werden Vertreter der Regierung von Donald Trump erstmals vor einem internationalen Publikum Auskunft geben müssen, wie die USA unter der neuen Führung zu den wichtigen Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik stehen. Bleiben die USA ein verlässlicher Partner in der Nato? Wie verhalten sie sich künftig gegenüber Russland, im Syrien-Krieg und in der Ostukraine? Der Leiter der Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sagt: "Trump macht mir Angst." Kommen werden Vizepräsident Mike Pence, Verteidigungsminister James Mattis, Heimatschutzminister John Kelly und Trumps nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn.

Für die Kanzlerin wird es am Donnerstag unangenehm. Dann muss sie vor dem NSA-Untersuchungsausschuss aussagen. Die Abgeordneten werden von Angela Merkel wissen wollen, ob und wann sie davon wusste, dass auch der BND Botschaften befreundeter Länder ausgespäht hat. Merkel hatte 2103, als bekannt wurde, dass die NSA ihr Handy abgehört hatte, gesagt: "Ausspähen unter Freunden das geht gar nicht." Dann wurde aber bekannt, dass auch der deutsche Geheimdienst ähnlich operiert hatte, zum Teil im Auftrag der NSA. Merkels früherer Kanzleramtschef Roland Pofalla hatte im Januar gesagt, er habe die Ausspähoperationen des BND gestoppt, aber die Kanzlerin darüber nicht informiert. Auf dieser Linie wird wahrscheinlich auch Merkel bleiben.