Dieser Text gehört zu unserer neuen Reportageserie Überland. Sieben Lokalreporter berichten für ZEIT ONLINE in den kommenden Monaten aus ihrer Region. Die Serie ist Teil unseres neuen Sonder-Ressorts #D17, in dem wir Deutschland Deutschland erklären wollen.

Es dauert nur ein paar Minuten, da sagt Heiko Miraß einen dieser Sätze, die Politiker normalerweise nicht sympathischer machen. Er gelte ja seit jeher, sagt er, als "Mann für hoffnungslose Fälle". Wenn einer gleich so loslegt, liegt der Verdacht nahe, er sei ziemlich eingenommen – von sich selbst. Klassische Politiker-Selbstzufriedenheit, Kategorie "Wählt mich!". Miraß wird im Gespräch noch eine ganze Reihe dieser Sätze sagen, doch es klingt nicht auftrumpfend. Sondern eher unbedarft, wie von jemandem gesagt, der sich in seiner Rolle noch nicht ganz sicher ist.

Man muss dazu wissen, dass Heiko Miraß noch gar kein Politiker ist. Miraß, 49 Jahre alt, unscheinbares Äußeres, leise Stimme, bedächtige Wortwahl, arbeitet seit zwanzig Jahren für die Arbeitsagentur. Seit vier Jahren leitet er einen der Landstriche mit der höchsten Arbeitslosigkeit in ganz Deutschland, den Kreis Vorpommern-Greifswald. Die Arbeitslosenquote lag dort zuletzt bei 12,4 Prozent. Er lebt mit seiner Frau, einer Rechtsanwältin, in einem sanierten alten Pfarrhaus auf Rügen, fährt Mercedes und engagiert sich für eine Kulturstiftung. Ein Bürger, dessen Lebensrealität ziemlich weit weg von der vieler Menschen um ihn herum ist. Das weiß er selbst.

Weitere Informationen über das Projekt #D17





Dennoch hat Miraß eine Mission angetreten, die auf den ersten Blick noch hoffnungsloser wirkt als die Verwaltung von Arbeitslosen in Vorpommern. Er will in den Bundestag, und zwar als direkt gewählter Kandidat für die SPD. Das ist nicht ganz so, wie für die Linkspartei einen Wahlkreis in Bayern gewinnen zu wollen. Aber fast. Seit in der Region frei gewählt wird, ging das Direktmandat immer an die CDU, und zwar haushoch. Wer hier bei den letzten Bundestagswahlen für die SPD angetreten ist, der landete sogar noch hinter der Linkspartei. Der musste seinen Anhängern am Wahlabend Ergebnisse um die 15 Prozent erklären. Wenn das überhaupt jemand hören wollte. Für die SPD antreten, das ist hier oben an der Ostseeküste noch nie besonders angenehm gewesen.

Trotzdem ist Miraß, der bislang in keiner Partei war, im vorigen Herbst in die SPD eingetreten, um genau das zu tun. Seinen Jahresurlaub will er opfern, seine Freizeit sowieso, und das in einem Land, in dem Politiker schon mal als Volksverräter beschimpft werden. Warum?

"Wenn ich glauben würde, dass ich keine Chance hätte, würde ich das nicht machen", sagt er. Auch das klingt erst mal wie ein Politikersatz. Einer, den Zählkandidaten sagen, die sich aus Parteiloyalität zur Verfügung gestellt haben, weil ja irgendwer auf dem Wahlzettel stehen muss. Aber Miraß ist ja eben kein Parteisoldat, sondern gerade erst eingetreten. Also noch mal: Warum?



Miraß könnte jetzt beginnen, von neuen Straßen zu erzählen, von Firmenansiedlungen, Breitbandausbau oder der Senkung der Arbeitslosigkeit, was eben so ankommt im ländlichen Vorpommern. Stattdessen wird er grundsätzlich. Ihn habe das gesellschaftliche Klima zur Kandidatur getrieben, auch hier in Vorpommern: "Ich habe immer mehr den Eindruck, dass das in die falsche Richtung geht." Die AfD sei nur einer von vielen Faktoren. Ihm gehe es ganz generell um den grassierenden Hass und die zunehmende Polarisierung. Die ständigen Vereinfachungen und Verallgemeinerungen haben ihn in die Politik getrieben.



Es sind Erklärungen, die man derzeit oft von Menschen hört, die es wieder in Parteien wie die SPD zieht: besser etwas gegen den aufkommenden Populismus tun als zu schweigen. Und sei es als Kandidat für eine Partei ins Rennen zu gehen, die in der eigenen Heimat noch nie die Wahlen gewinnen konnte.

"Unser Martin Schulz"

Die Partei hat er damit schon mal begeistert. Standing Ovations bekam er bei seiner Nominierung im Herbst. Mit leuchtenden Augen sprechen jene Genossen von ihm, in deren Ortsvereinen er sich seitdem schon persönlich vorgestellt hat. "Unseren Martin Schulz", nennen ihn manche. Was allerdings unterschlägt, dass Miraß ein echter Quereinsteiger ist und kein scheinbarer.

Das Comeback der SPD, das der Kandidat Schulz in Berlin bewirkt hat, nutzt natürlich auch Miraß. Noch vor Wochen war die Partei totgeglaubt und galt als sichere Verliererin der Wahlen. Jetzt ist plötzlich wieder alles möglich. Plötzlich klingt es auch nicht mehr so abwegig, wenn Miraß sagt, dass er daran glaubt, das Wunder zu schaffen. Wenn es Martin Schulz, diesem 61-jährigen Mann mit Halbglatze, gelingt, neue Euphorie zu entfachen, warum sollte es nicht auch Miraß gelingen, diesem heiteren Mann mit dem weichen Gesicht?