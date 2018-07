Erste personelle Konsequenzen: Grünen-Spitzenkandidat Hubert Ulrich kündigt seinen Rückzug als Landeschef an. "Wir werden uns in der Führung neu aufstellen, ich werde die Verantwortung natürlich für diese Wahlniederlage übernehmen", sagt er. Der Scheitern an der Fünfprozenthürde sei bitter für die Partei. Doch so sei Demokratie, da müsse man auch verlieren können, sagt Ulrich.