Geert Wilders will sich für einen Austritt aus der EU einsetzen. Das sagte der rechtspopulistische Spitzenkandidat in einer Fernsehdebatte mit dem Ministerpräsidenten Mark Rutte von der rechtsliberalen VVD-Partei. Der Vorsitzende der Partei für die Freiheit (PVV) will demnach einen "Nexit" – "dann werden wir wieder Boss im eigenen Haus", sagte er.

Rutte wies das als große Gefahr zurück. "Ein Austritt aus der EU ist unverantwortlich und stürzt unser Land ins Chaos." Mindestens 1,5 Millionen Arbeitsplätze gingen verloren. Als negatives Beispiel nannte Rutte den geplanten Austritt von Großbritannien. "Denkt an den Brexit. Wir dachten alle, dass es nicht geschehen könnte. Denkt an die US-Wahlen." Die Niederlande sollten als erstes Land der Welt den "falschen Populismus" stoppen.



In Zeitungsanzeigen hatte er zuvor noch "allen Niederländern" ein hartes Vorgehen gegen Migranten versprochen, die sich nicht an niederländische Werte und Normen hielten: "Verhalte dich normal oder geh weg!" Kompromisslos hatte Ruttes Regierung zudem die türkischen Minister abgewiesen, die in den Niederlanden Wahlkampf für ihre Verfassungsänderung führen wollten.

Wilders drohte Rutte hingegen mit einem Aufstand der Wähler, sollte er bei einem Wahlsieg nicht an der Regierung beteiligt werden. Die meisten Parteien schließen eine Zusammenarbeit mit ihm aus. Auch Rutte sagte nur: "Nie. Never. Nie."

Das live ausgestrahlte TV-Duell war die erste direkte Konfrontation der beiden Politiker vor der Parlamentswahl. Wilders hatte zuvor mehrere TV-Debatten abgesagt. In den Umfragen liegt Ruttes rechtsliberale VVD mit rund 16 Prozent vorne. Wilders' Partei für die Freiheit liegt mit rund 13 Prozent auf Platz zwei. Die Parlamentswahl in den Niederlanden gilt als wichtiger Stimmungstest vor den Präsidentschaftswahlen in Frankreich und der Bundestagswahl in Deutschland.