Mit gegenseitigen Angriffen haben die Parteien ihre Reden zum sogenannten Politischen Aschermittwoch gehalten. Vor allem die Partner der Regierungskoalition hielten sich mit Spitzen nicht zurück. Bei seinem Auftritt im niederbayerischen Vilshofen spottete der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz über die Zusammenarbeit von CDU und CSU als "Zwangsehe". Er sagte: "Die reden nicht miteinander, sondern übereinander. Die sind nicht mehr ganz beisammen."



Umgekehrt warf CSU-Chef Horst Seehofer dem SPD-Kanzlerkandidaten vor, mit falschen Aussagen Wahlkampf zu machen. Schulz nehme es mit den Zahlen nicht so genau, sagte Seehofer in Passau. Sowohl bei seinen Äußerungen zur Bezugsdauer des Arbeitslosengelds als auch bei den Einstellungszahlen der Polizei habe Schulz mit falschen Zahlen gearbeitet. Wenn er so weitermache, werde die CSU ihm diese "Mogelpackungen" nicht durchgehen lassen. "Dann heißt Martin Schulz nicht mehr Martin Schulz, sondern Martin, der Schummler", sagte Seehofer.



Seehofer folgt damit einer ganzen Reihe von Angriffen von Unionspolitikern auf Schulz, die vor allem seit den steigenden Umfragewerten für die SPD zugenommen haben. Seit der Kür ihres Kanzlerkandidaten konnten die Sozialdemokraten in allen Umfragen den Vorsprung der Union deutlich verkürzen, in einzelnen Erhebungen sogar überholen. Damit ist erstmals seit Jahren der Wahlsieg der Union im September bei der Bundestagswahl wieder gefährdet.



"Hier spricht die Vorband von Martin Schulz". Aka Christian Kern. #pam17 pic.twitter.com/cyha7Qz9Pk — Christian Bartlau (@chbartlau) 1. März 2017

Entsprechend betonten Redner beide Parteien ihren Machtanspruch. "Die SPD tritt an, um die stärkste politische Kraft in der Bundesrepublik Deutschland zu werden. Und ich (...) trete an, um Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", sagte Schulz, der in Vilshofen als künftiger Bundeskanzler gefeiert wurde. "Nach einer Phase von wenig Optimismus ist die politische Wende in Deutschland in Griffweite", sagte der österreichische Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), der als Gast auf die spätere Rede von Schulz einstimmte.



Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber warnte in Passau vor einer SPD-geführten Bundesregierung. "Wer Martin Schulz wählt, der holt die Türkei in die Europäische Union – und das ist falsch", sagte der Europaabgeordnete.

Doch auch nach Ansicht von Linken-Chefin Katja Kipping ist durch die Nominierung von Schulz eine "Wechselstimmung" in Deutschland entstanden, von der auch ihre Partei profitieren kann. Mit dem künftigen SPD-Vorsitzenden sei eine "Dynamik in den Wahlkampf gekommen, die auch für uns ermutigend sein kann", sagte Kipping in Passau. Es werde wieder mehr über soziale Gerechtigkeit gesprochen.



Das Thema hatte Schulz als Schwerpunkt für seinen Wahlkampf angekündigt und dafür hatte er auch Korrekturen an den Arbeitsmarktreformen der Agenda 2010 versprochen. In Vilshofen verteidigte er seine Vorschläge gegen Kritik aus der Union, die ihm Sozialpopulismus und Gefährdung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit vorwirft.