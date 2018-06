Landtagswahl im Saarland

Die CDU hat die Wahl im Saarland mit 40,7 Prozent deutlich vor der SPD gewonnen. Das verdankt die Partei von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer vor allem zwei Trends: Sie mobilisierte viele CDU-Stammwähler und konnte gleichzeitig Stimmen des Koalitionspartners SPD abgreifen. Bemerkenswert ist vor allem, dass 14 Prozent der Wähler der Christdemokraten bei der letzten Wahl daheim geblieben waren. Die Nichtwähler stellen somit die deutlichste Wählerwanderung hin zur CDU dar.

Bei den jüngsten Landtagswahlen, zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern oder in Baden-Württemberg, hat besonders die AfD Stimmen der Nichtwähler angezogen und so von der gestiegenen Wahlbeteiligung profitiert. Dieser Trend bestätigt sich im Saarland nicht: Die Wahlbeteiligung lag mit 69,7 Prozent auf dem höchsten Wert seit 1994. Das kam besonders den großen Parteien, SPD und CDU, zugute. Beide konnten Nichtwähler in beachtlichem Umfang für sich mobilisieren.

Auch SPD profitiert von ehemaligen Nichtwählern

Immerhin 12 Prozent der SPD-Wähler vom Sonntag stammten aus dem Nichtwählerlager. Aber die SPD hat auf der anderen Seite deutlich Stimmen an ihren Koalitionspartner verloren. 16.000, fast 11 Prozent der SPD-Wähler von 2012, haben jetzt lieber für die CDU gestimmt. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die große Koalition sehr beliebt war – viel beliebter als zum Beispiel eine rot-rote Alternative. 6,8 Prozent der SPD-Wähler haben sich der Linkspartei zugewandt. Die Abwanderung der Sozialdemokraten in Richtung der Grünen und der AfD (jeweils 3.000 Stimmen, beziehungsweise 2 Prozent) halten sich hingegen in Grenzen.

Die Grünen haben mit 4 Prozent den Einzug ins Parlament verpasst. Die Ökopartei hat jeweils 5.000 Stimmen, also 17 Prozent ihrer Wähler von 2012, an SPD und CDU verloren. Selbst unter den Grünenwählern scheint die große Koalition also beliebt zu sein. Nur 32 Prozent derjenigen, die am Sonntag die Grünen gewählt haben, sind Stammwähler – zu wenig für die Fünfprozenthürde.

Eine Überraschung des Wahlabends war das schlechte Abschneiden der AfD. Die Mehrzahl der AfD-Wähler (11.000 Stimmen, beziehungsweise 33 Prozent) kam von den "anderen Parteien", worunter die Demoskopen inzwischen auch die FDP und die Piraten zählen und nicht genauer aufschlüsseln. 24 Prozent Stimmen für die AfD stammten aus den vormaligen Nichtwählerlager. In gleichem Maße zog die AfD Stimmen von CDU und Linkspartei auf sich: jeweils 4.000, was 12 Prozent der AfD-Wähler entspricht.



Korrekturhinweis: In eine ersten Version zeigte die Grafik fälschlicherweise, dass die Grünen 6.000 Stimmen verloren, weil ihre Wähler zwischenzeitlich verstorben sind. Tatsächlich waren es 1.000 Sterbefälle. Wir haben das in der Grafik korrigiert.



Info zur Wählerwanderung

Die Wählerwanderungsbilanz von Infratest dimap schätzt die sogenannten Wählerströme zwischen zwei Wahlen. Dargestellt werden die saldierten Austauschbewegungen zwischen den Parteien. Der Zahl der Wechsler einer Partei A zur Partei B wird die Zahl der Wechsler von Partei B zu Partei A gegenübergestellt. Unter dem Strich ("saldiert") bleiben somit Gewinne von Partei A von Partei B oder Verluste von Partei A an Partei B. Dabei wird berücksichtigt, dass sich die Wählerschaft zwischen zwei Wahlen verändert, und zwar durch Zuzug und Wegzug von Wählern sowie durch neue Jahrgänge (Erstwähler) und den Tod ehemaliger Wähler. Weiterhin bezieht Infratest dimap die Gruppe der Nichtwähler in die Bilanz mit ein. Die Annahmen über Größenordnung und Wahlverhalten dieser Gruppen beruhen auf amtlichen Repräsentativstatistiken der letzten Wahl, Bevölkerungsstatistiken, repräsentativen Vorwahlerhebungen und der Exit-Poll (Erhebung am Wahltag vor den Wahllokalen) von Infratest dimap. Wie die Hochrechnungen verändern sich auch die Wanderungsströme im Laufe eines Wahlabends. Nach der Veröffentlichung der vorläufigen Endergebnisse durch die zuständigen Wahlleitungen nimmt Infratest dimap eine abschließende Schätzung vor.