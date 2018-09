Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) will Polizisten erlauben, in grenznahen Gebieten nach Terroristen, Drogenschmugglern, Menschenschleppern und anderen Kriminellen zu suchen. Jede Person dürfe dafür verdachtsunabhängig angehalten und überprüft werden. Dies würde derzeit geltende Regeln ergänzen. "Die Schleierfahndung ist ein erfolgreiches und bewährtes Mittel im Kampf gegen illegale Migration, grenzüberschreitende Kriminalität und das menschenverachtende Geschäft der Schleuserbanden", sagte de Maizière der Bild am Sonntag.

Die dafür notwendigen Befugnisse sind laut dem Ministerium bereits in vielen Polizeigesetzen der Länder enthalten. Wo dies nicht der Fall sei, müssten die rechtlichen Möglichkeiten rasch geschaffen werden. Neben Nordrhein-Westfalen fehlt in Bremen und Berlin eine rechtliche Regelung für die Schleierfahndung. In Bayern sind vergleichsweise etwa 600 Schleierfahnder an der tschechischen und österreichischen Grenze unterwegs. "Nicht nur die Bundespolizei, sondern auch die Länder sollten dieses Instrument nutzen", sagte de Maizière. Die Personenkontrollen im Grenzgebiet sollten "lageabhängig und verantwortungsvoll, aber eben mit der nötigen Entschlossenheit" vorgenommen werden.

Im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur thematisierte der Bundesinnenminister auch Maßnahmen, um Terrorismus im Land zu verhindern. Die deutsche Polizei und Bundeswehr planen zudem von Dienstag bis Donnerstag in sechs Bundesländern eine Anti-Terror-Übung. Der Einsatz der Bundeswehr im Inland ist seit Jahren umstritten. De Maizière hält ihn jedoch für notwendig. "Wir wissen seit Längerem, dass Deutschland im Zielspektrum des internationalen Terrorismus steht", sagte er. "Die Menschen erwarten von uns, dass alle staatlichen Stellen vorbereitet sind, und dass in einem möglichen Ernstfall ein Rädchen ins andere greift."

Laut dem Innenminister habe das Bundesverfassungsgericht einen Rahmen beschrieben, in dem auch die Bundeswehr mit ihren Möglichkeiten unterstützen könne – wenn dies erforderlich sei. "Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Möglichkeiten im Falle eines Falles auch tatsächlich abrufen können müssen, und dazu gehört zwingend, dass wir dies gemeinsam üben, damit es funktioniert, wenn es darauf ankommt."



Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl (CDU) bezeichnete die geplante Übung von Bundeswehr und Polizei als "historischen Moment". Er habe das schon lange vorgeschlagen und sei "sehr froh, dass es nun zu dieser Übung kommt", sagte er der Nachrichtenagentur AFP.



Panzer und Streifenwagen werden für die Übung aber nicht über die Straßen rollen. Bei der sogenannten Stabsrahmenübung geht es allein um Kommunikation, Koordination und den Test von Alarmketten.